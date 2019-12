Inaugurato a Viserba l'albero ecosostenibile degli studenti della scuola media Alighieri

Attualità

Rimini

| 15:42 - 09 Dicembre 2019

Studenti della scuola media Alighieri di Rimini..

Tanta gente ed entusiasmo sabato pomeriggio per l'inaugurazione del grande albero di Natale ecosostenibile realizzato dagli studenti della scuola media Alighieri di Rimini. Nell'ambito della quinta edizione di Intrap(p)rendere Green, il progetto formativo dedicato ad ambiente, sviluppo sostenibile e agire green che coinvolge 120 studenti della provincia, i ragazzi della IIB hanno decorato l'abete messo a disposizione dal Conad Superstore di Viserba con gli addobbi realizzati partendo dalla plastica di bottiglie e contenitori di recupero: palline colorate, pacchetti regalo, portazucchero, portacaramelle, portapasta e tanti altri oggetti nati dalle loro mani e dalla loro fantasia. Il pomeriggio è stato aperto dal coro della scuola alla presenza della presidente del Consiglio comunale di Rimini Sara Donati. Ha concluso la festa il concerto di Alibanda, il colorato ensemble musicale dell'Istituto comprensivo Alighieri.

Tutti gli appuntamenti di Intrap(p)rendere green si configurano come "Caffè scientifico" per documentare il lavoro svolto e trasferire informazioni e buone pratiche agli adulti.

Partner di Intrap(p)rendere green: Ecomondo – Italian Exhibition Group, Corepla, Avsis, Cescot Rimini, Comune di Santarcangelo, Comune di Rimini, Associazione Città Viva, Pro Loco Santarcangelo, Il Resto del Carlino, Conad Superstore Viserba.