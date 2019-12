Basket, gli Angels Santarcangelo rilanciano: 'Il progetto giovani prosegue con successo: mille tesserati'

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:15 - 09 Dicembre 2019

Maurizio Fabbri, Paolo Carasso, il sindaco Alice Parma e lo sponsor Roberto Fabbri di Dulca.





Gli Angels Santarcangelo non smobilitano, anzi rilanciano. In una conferenza stampa nella sede dell'azienda dolciaria Dulca, main sponsor degli Angels, alla presenza del sindaco di Santarcangelo Alice Parma, il presidente Maurizio Fabbri e il responsabile del settore giovanile Paolo Carasso, hanno voluto spazzare via le voci secondo cui intenzione della società sarebbe di trasferire armi e bagagli a Rimini, nel progetto RBR.



“Voci che non rispondono assolutamente a verità – puntualizza Maurizio Fabbri – il nostro progetto incentrato sui giovani si va consolidando e deve rimanere il fulcro dell'attività del Basket Santarcangelo. Inoltre i nostri sponsor che sono entrati nell'orbita di RBR sono rimasti ben ancorati agli Angels”.



Da parte sua Paolo Carasso, che è anche amministratore delegato di RBR e al quale Maurizio Fabbri annuncia di aver regalato il 10 per cento delle quote degli Angels appunto per dare più forza al progetto, puntualizza: “Io sono legato a vita a Maurizio Fabbri, che mi ha portato tanti anni fa qui a Santarcangelo alla mia uscita dal Basket Rimini, e di conseguenza agli Angels. Per nessuna ragione al mondo potrei separarmi da Santarcangelo”.

E Carasso snocciola alcuni dati: 38 giocatori prodotti dagli Angels tra Legadue e serie D, mille tesserati tra settore giovanile, minibasket, centro estivo, progetto Fluxo. “Sembrano numeri di una polisportiva, invece noi siamo una società sportiva” spiega.



DUE REALTA', QUALE FUTURO? La prima squadra di serie D, guidata da coach Riccardo Badioli, inserita nel girone marchigiano veleggia verso la promozione serie C Silver, mentre la Santarcangiolese è giù in C Silver. C'è il “rischio” di derby nella prossima stagione. Il sindaco Alice Parma, che ha tessuto le lodi del progetto Angels, si limita ad auspicare la collaborazione tra le due realtà cestistiche. La stessa cosa fa lo sponsor Roberto Fabbri, ma in maniera più incisiva tanto da "tifare" per una sinergia: “A Rimini, una realtà da 150mila abitanti, si è riusciti ad evitare due squadre di pallacanestro - spiega - , ora si ripropone la stessa situazione a Santarcangelo, una realtà molto più piccola. Sarebbe una inutile dispersione inutile di energie”.



E i protagonisti più coinvolti che dicono? Paolo Carasso: “Il nostro progetto va avanti, la prima squadra deve essere lo sbocco naturale del gran numero di tesserati a livello giovanile, il che significa circa tremila famiglie coinvolte. Dall'altra parte c'è solo una prima squadra...”.

Chiude Maurizio Fabbri: “Nell'ultimo anno e mezzo sono accaduti fatti che al sottoscritto e ad altri dirigenti della mia società non sono piaciuti affatto e che ci impongono un'attenta valutazione prima di fare ogni passo, cosa che penso sarà reciproca; inoltre ci ha separato dai dirigenti della Santarcangiolese una diversità di vedute di ordine tecnico-gestionale: noi più aperti ai giovani, loro ai senior. La nostra ambizione è portare la prima squadra al massimo alla serie C per far crescere i giovani, poi il destino di quelli di talento sarà RBR che infatti non si occupa di settore giovanile”.

Insomma, il 2020 sarà tutto da scoprire sotto i canestri di Santarcangelo.