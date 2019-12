Andrea Fazi: studente eccellente, nuovo Tutor del Corso di Laurea in Economia Università di Bologna

Attualità

Rimini

| 14:56 - 09 Dicembre 2019

Andrea Fazi.

Andrea Fazi studente eccellente dell’Alma Mater Studiorum è il nuovo tutor del Corso di Laurea in Economia dell’Impresa e del Corso di Laurea magistrale in Amministrazione e Gestione d’Impresa (curriculum in Gestione d’Impresa e Amministrazione e Controllo d’Impresa) presso la Scuola di Economia, Management e Statistica dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Fazi dopo aver terminato gli studi secondari superiori all’Istituto tecnico economico, curriculum in amministrazione, finanza e marketing presso il “Tonino Guerra” a Novafeltria, si iscrive alla facoltà di Economia presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (campus di Rimini), dove ottiene brillanti risultati accademici, terminando il percorso di laurea triennale con un punteggio complessivo di oltre 115 su 110decimi. La commissione, visto il curriculum degli studi, i brillanti risultati ottenuti, il punteggio con cui si presentava alla seduta, oltre al pregio dell’elaborato – tesi in Diritto Tributario, coordinata dal Prof. Giangiacomo D’Angelo, dal titolo “L’applicazione dell’Iva nella Sharing Economy” – le ha conferito la Lode unanime.

La facoltà non è tutto. Fazi da prima di essersi laureato, dal gennaio 2019, svolge pratica professionale presso stimato Studio commerciale nel riminese, Studio Savioli & Associati, il cui titolare, Prof. Giuseppe Savioli, è il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Odcec) di Rimini oltre che professore ordinario di Economia Aziendale all’Università di Bologna.

Fazi, laureato con lode in Economia, nel settembre 2019 partecipa alla selezione per frequentare il Corso di Laurea magistrale in Amministrazione e gestione d’impresa presso l’Università di Bologna, e con solo 80 posti disponibili e ben oltre 200 domande di ammissione, Andrea è risultato primo in graduatoria finale con il punteggio più alto.

Una nuova avventura ha travolto Andrea, nell’ottobre 2019 partecipa al bando per l’assegno di Tutorato ai Corsi di Laurea triennale e magistrale in Economia presso il Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna (campus di Rimini) ed è risultato vincitore unico, conquistandosi una borsa di studio di circa 3mila Euro. Andrea, sarà un utile punto di riferimento per gli studenti anche nei rapporti con i docenti e nell’organizzazione delle proprie attività di studio. Gli studenti potranno rivolgersi ad Andrea per ricevere supporto relativamente alle attività didattiche nei due corsi di Laurea, Economia dell’Impresa e Amministrazione e Gestione d’Impresa (nei curriculum in Gestione d’Impresa e Amministrazione e Controllo d’Impresa).

Non solo, Andrea, nel novembre 2019 si è aggiudicato un ulteriore borsa di studio, per essersi laureato con il massimo dei voti, del valore di circa 3.600 Euro, volta a frequentare il Master in “Global Marketing, Comunicazione d’Impresa e Made in Italy” istituito dalla Fondazione Italia – Usa. Il presente master, della durata di 12 mesi, è un trampolino da lancio per giovani intraprendenti. Infatti, Andrea insieme ad altri studenti eccellenti provenienti da ogni parte dell’Italia, a gennaio 2020, sarà ospite alla Camera dei Deputati a Roma, per la premiazione e la consegna del diploma di merito.

Cosa dicono i colleghi di facoltà di Andrea? “è l’amico che tutti vorrebbero avere, lo studente modello da ‘prima fila’, che non studia per passare l’esame ma per una sua conoscenza personale, mostrando un interesse profondo per i diversi insegnamenti. In facoltà tutti lo conoscono, almeno di vista, è la persona a cui chiunque può fare affidamento quando ha un dubbio, sapendo di poter contare su un amico che non ti giudica, dandoti consigli da vero compagno di avventure. Allo stesso tempo è molto umile e capace di confrontarsi con persone di spessore diverso. È un ragazzo molto disponibile al confronto, ad aiutare gli altri, ma soprattutto molto portato per lo studio, abile e professionale.” Che altro aggiungere, congratulazioni e ad maiora semper Dott. Fazi!