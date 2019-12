Furti con strappo a danno di alcuni turisti, 47enne napotelano finisce in carcere in custodia cautelare

Cronaca

Riccione

| 13:36 - 09 Dicembre 2019

foto di repertorio.

Un 47enne napoletano considerato colpevole di aver realizzato alcuni furti con strappo a danno di turisti sulla riviera romagnola è stato condotto in carcere in misura di custodia cautelare da parte dei carabinieri di Riccione. Gli episodi registrati risalgono a quest'estate. Al momento si trova recluso nella casa circondariale di Rimini in attesa di udienza. A chiedere la restizione in carcere in regime cautelare la procura della repubblica, a disporla il Gip a seguito delle risultanze investigative.