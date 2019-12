Un 16enne cattolichino è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia Il minore è stato accompagnato al centro di prima accoglienza di Bologna, per lui un'ordinanza cautelare

Cronaca Cattolica | 13:32 - 09 Dicembre 2019 foto di repertorio. Un 16enne di Cattolica è stato arrestato sabato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Il tribunale dei minori di Bologna, a seguito dell’attività investigativa condotta dai militari, ha emesso un’ordinanza cautelare nei confronti del minore che, nel tempo, si era reso protagonista di maltrattamenti di vario tipo –fisici e verbali - nei confronti della propria madre convivente. Il minore è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza di Bologna.