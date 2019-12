Guida in stato di ebbrezza: sabato notte altre 5 patenti ritirate dalla polizia locale, 4 le sanzioni penali

Cronaca

Rimini

| 12:53 - 09 Dicembre 2019

Foto da internet.

Cinque patenti ritirate, di cui soltanto una con sanzione amministrativa per tasso alcolemico sotto gli 0,59 grammi per litro di sangue. È il bilancio del servizio notturno di controllo delle strade svolto sabato notte dall'una alle 7 del mattino dalla polizia locale di Rimini.



Il record per lo sforamento più alto l'ha raggiunto una trentenne, pizzicata con un valore pari a 1,42g/l, quasi quattro volte oltre il limite consentito (che è di 0,5g/l). Il sanzionato più giovane ha 21 anni per un valore di 0,95.



Dagli oltre 2mila controlli fatti dalla polizia locale dall’inizio dell’anno sono state 128 (pari al 6,4 per cento) le patenti ritirate fino ad oggi, di cui 58 per violazioni amministrative e 70 per violazioni penali, riferite alle lettere ‘b’ e ‘c’ del secondo comma dell’articolo in questione. Di queste violazioni 45 sono state quelle commesse in orario notturno, ovvero dal 22 alle 6 del mattino, quando cioè la norma prevede anche un’aggravante. Un quadro già elevato a cui vanno aggiunte le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, emerse nell'ambito dei rilievi dei sinistri stradali.