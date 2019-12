Aria di Rimini troppo inquinata, scattano le misure di emergenza dopo gli sforamenti di PM10 in provincia

Attualità

Rimini

| 12:34 - 09 Dicembre 2019

Dal 7 al 9 dicembre Arpae ha registrato tre sforamenti consecutivi del limite giornaliero di polveri sottili PM10 nel territorio provinciale, per cui entrano in vigore automaticamente da domani, martedì 10 icembre per un giorno intero le seguenti misure emergenziali, previste dall'ordinanza Sindacale del 24 novembre scorso:



Ampliamento delle limitazioni alla circolazione dalle ore 8,30 alle ore 18,30 a tutti i veicoli diesel Euro 4;

Obbligo di riduzione della temperatura di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.

Divieto di utilizzo di generatori di calore domestico alimentati a biomassa legnosa (legna, pellet, cippato, ecc), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 4 stelle (così come definite dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n.186 del 7 novembre 2017).

Divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli.

Divieto assoluto per qualsiasi combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio, ecc.).

Divieto di spandimento dei liquami zootecnici.

Potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti.

Con ill'eventuale rientro a una situazione di normalità o il mantenimento dell'allerta.Il testo integrale dell'Ordinanza Sindacale, contenente anche le tipologie di autoveicoli ai quali non si applicano le limitazioni alla circolazione, i veicoli oggetto di deroga, nonché i tratti di strada esclusi dalle limitazioni, è pubblicata sui seguenti siti internet: www.comune.rimini.it o www.liberiamolaria.it.Sul sito www.liberiamolaria.it sono pubblicati inoltre tutti i dati relativi alle polveri sottili PM 10 e il Piano Aria Integrato Regionale 2020.