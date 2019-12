"Concerto fuori dal concerto", in scena Mauro Ermanno Giovanardi, Mirco Mariani e Marco Carusino

Eventi

Verghereto

12:08 - 09 Dicembre 2019

Mirco Mariani e Mauro Ermanno Giovanardi.

Musica e buon cibo, binomio vincente messo in scena e in tavola sabato 14 dicembre a Badia Tedalda. Al ristorante "Il sottobosco" a Svolta del Podere appuntamento con il "Concerto fuori dal concerto" con il polistrumentista e cantante Mirco Mariani, Marco Carusino, chitarrista di Morgan e la voce dei "La Crus" Mauro Ermanno Giovanardi. Un concerto speciale e confidenziale abbinato ad una ricca scelta di cibi e vini di qualità.



Ingresso €25 compresa la cena servita, dopo il concerto che inizierà alle 20. I bambini fino a 4 anni non pagano, mentre da 5 ad 8 anni €15.

Il ricavato servirà per finanziare nuovi progetti per il territorio.