Volley B2 femminile, l'Emanuel Riviera cade senza attenuanti a Ponte Felcino 3-1

Sport

Rimini

| 10:22 - 09 Dicembre 2019

La squadra dell'Emanuel Riviera Volley.



Dopo cinque vittorie di fila L’Emanuel Riviera perde in trasferta lo scontro diretto con il Ponte Felcino per 3-1, un successo che vale il secondo posto in classifica (19 punti) prima occupato dalla formazione riminese che adesso scivola al terzo (18): in testa consolida il primato Jesi, corsara a Porto San Giorgio (23).

Eppure la partenza della squadra di Caliendo ha iniziato bene aggiudicandosi con autorità la prima frazione e ad avere due set point a disposizione nel secondo parziale. Ma le avversarie non ci stanno e con un 4-0 riportano il match in parità e nel terzo set passano agevolmente come nel quarto sfruttando gli errori dell’Emanuel Riviera. Nel prossimo turno sfida interna dal sapore particolare: il derby contro Forlì che insegue a 16 punti.



Il tabellino

DIGITAL POINT PONTE FELCINO: Ragnacci 17, Cicogna 6, Brizi 6, Monti 1, Costas 9, Pani 12, A. Essienobon 15, Testasecca 9, Lillacci (L), Santibacci (L). All.: Pugnitopo.

EMANUEL RIVIERA RIMINI: Balducci 12, Leonardi 8, Rubini 13, Ricci 5, Orsi 3, Catalano 2, Semprini 6, D’Emilio, Ariano, Morolli (L), Jelenkovic (L). Ne: Fiscaletti, Benvenuti. All.: Caliendo.

ARBITRI :Panaiia e Fibbi.

PARZIALI: 20-25, 26-24, 25-18, 25-20.