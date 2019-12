Calcio Promozione: Vis Misano corsara a Mercato Saraceno (0-1), Bellaria sconfitto a Gatteo (2-1)

Sport

Rimini

| 17:37 - 15 Dicembre 2019

Esultanza dei giocatori del Vis Misano (foto di repertorio).

Due Emme - Vis Misano 0-1



DUE EMME: Tatullo, Allou (65' Mambelli), Rossini (85' Canali), Yabre, Krastev, Giordani (57' Braccini), Giacobbi, Carrozzo (71' Santantonio), Gregori, Ariyo, Batani (69' Balestra)

In panchina: Ceccaroni, Montesi, Sartini, Bartolini

All. Rossi

VIS MISANO: Sacchi, Borghini, Imola, Mercuri, Lepri, Sanchez; Muccioli, Antonietti, Benedetti (73' Urbinati M.), Serafini (89' Malton), Torregiani.

In panchina: D'Orsi, Politi, Tonini, Fiorini, Baraveli, Laro, Mussoni.

All. Bucci.



ARBITRO: Venuto di Imola (Assistenti: Garelli di Imola e Ajdinovski di Ravenna).

RETI: 60' Muccioli.

NOTE: ammoniti Allou, Batani, Braccini, Sacchi, Borghini, Mercuri, Lepri, Torregiani, Urbinati M.





Gatteo - Bellaria Igea Marina 2-1



GATTEO: Castagnoli, Giunchi, Bertozzi, Consalvo, Rodriguez, Pouyé; Comuniello, Camillini (77' Fiori), Ndiaye (80' Siuni), Alijahej (72' Niang Mor), Fancellu (87' Guidi).

In panchina: Platia, Ricci, Gobbi, Coly, Muccioli.

All. Giorgini.

BELLARIA IGEA MARINA: Forastieri, Galassi, Alvisi, Paganelli, Zanotti, Pruccoli; Bellavista, Chiussi, Facondini, Zanni, Marchini.

In panchina: Mignani, Pasolini, Fusi, Baldini, Valentini, Ceccarelli, Loi, Vivo, Cuni.

All. Fusi.



ARBITRO: Diversi di Lugo di Romagna (Assistenti: Frontali e Ancarani di Lugo di Romagna).

RETI: Fancellu (G), Alijahej (G), autorete Consalvo (G).

NOTE: ammoniti Rodriguez, Pouyé, Comuniello, Fancellu





Cervia - Pietracuta 1-1



CERVIA: Braggion, Ceccarelli, Kalac, Severi, Brando (82' Valentini), Candoli, Godoli, Romagnoli (76' Merli), Fantini F. (61' Scarpellini), Fantini G. (76' Zanigni), Alberani.

In panchina: Ricci, Caporossi, Ceccarelli, Zanigni, Valentini, Corzani, Merli, Scarpellini, Briganti.

All. Molducci.

PIETRACUTA: Leardini, Mularoni, Masini, Tosi, Lessi, Tomassini A.; Fabbri D. (71' Golinucci), Fabbri Fra.; Fratti, Bruma (87' Tomassini F.R.), Evaristi.

In panchina: Balducci, Fabbri Fed., Giacomini, Cesarini, Moretti, Satalino, Buratti.

All. Fregnani.



ARBITRO: Benini di Forlì (Assistenti: Saccone e Ranalli di Forlì).

RETI: 32' Bruma (P), 53' Alberani (C).

NOTE: espulso Evaristi, ammoniti Severi, Romagnoli, Fantini G., Scarpellini, Mularoni, Fabbri D.

Qui la cronaca completa dell'incontro





Torconca - Novafeltria 3-2



TORCONCA: Hysa K., Franca, Franciosi, Harrach, Musabelliu, Tombari; Ortolani (27' st Zavatta), Ferrani; Pasolini, Mani (27' st Picchi), Di Addario (22' st Brighi).

In panchina: Mancini, Guenci, De Lilla, Fontana, Renzoni, Crescentini.

All. Vergoni.

NOVAFELTRIA: Romani, Hysa S. (34' st Gori M.), Gori P., (29' st Di Filippo), Rinaldi, Taioli; Narducci, Mahmutaj (7' st Barducci), Bravaccini (41' st Balducci); Mezgour, Luzzi, Sartini.

In panchina: Cappella D., Romualdi, Valenti, Crociani A., Ceccaroni.

All. Mugellesi.



ARBITRO: Xhafa di Ravenna (Assistenti: Bertozzi e Bondi di Cesena).

RETI: 5' pt Ortolani, 11' pt Bravaccini, 12' pt Mani, 3' st Pasolini, 17' st rig. Mezgour.

NOTE: ammoniti Franciosi, Vergoni (all. Torconca), Pasolini. Angoli 1-1. Recupero: 2'+4'.

Qui la cronaca completa dell'incontro





Russi - Sant'Ermete 2-1



RUSSI: Bartolini, Rava, Martini, Fantinelli, Caidi, Vasumini, Ferretti (32’ st Rotondi), Gualandi, Salomone, Fabbi (48’ st Zoli), Keita (39’ st Troncossi).

In panchina: Savini, Bolognesi, Magnani, Nardini, Bedeschi, Piras.

All. Candeloro.

SANT'ERMETE: Rossi, Tosi, Castiglioni (42’ pt Genghini), Qatja, Amadei, Fini, De Paoli (13’ st Belloni), Vukaj, Molari (13’ st Mancini), Fuchi (26’ st Gacovicaj), Bua (8’ st Marcaccio).

In panchina: Vandi, Bonifazi, Ciccarelli, Zavattini.

All. Pazzini.



ARBITRO: Gippetto di Reggio Emilia (Assistenti: Muratori e De Paoli di Cesena).

RETI: 30’ pt Keita, 41’ pt Salomone, 44’ st Vukaj.

NOTE: ammoniti Castiglioni, Caidi, Fini. Recupero 0+4'.

Qui la cronaca completa dell'incontro



CLASSIFICA: Russi (36 punti), Pietracuta (30), Torconca, Faenza e San Pietro in Vincoli (29); Vis Misano (28), Sparta Castelbolognese (27), Gatteo (25), Cervia (23), Reno (229; Sampierana (20), Gambettola (18); Due Emme (17), Novafeltria e Bagnacavallo (14), Bellaria Igea Marina (13); Sant'Ermete (11), Fosso Ghiaia (7).