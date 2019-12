Oltre 400 partecipanti al pranzo Autocolor 2.0, il più grande ritrovo del settore in provincia

Attualità

Rimini

| 10:20 - 09 Dicembre 2019

Partecipanti del tradizionale pranzo organizzato da Autocolor 2.0.

400 partecipanti, oltre 100 attività artigianali. Questi i numeri che testimoniano l’ennesimo grande successo per il tradizionale pranzo di settore organizzato da Autocolor 2.0 - azienda leader nella commercializzazione di prodotti professionali per carrozzieri e verniciatori industriali - evento che rappresenta ormai da anni l’occasione di incontro capace di raggruppare il maggior numero di esperti artigiani carrozzieri della provincia riminese.

“Lo scorso anno ci eravamo dati un obbiettivo - attaccano soddisfatti Paolo e Luigi, soci e menti di Autocolor 2.0 - implementare il collaudato sistema di collaborazione reciproca che unisce produttori, rivenditori e artigiani carrozzieri e rafforzare lo spirito di squadra che negli anni abbiamo saputo costruire per stare su un mercato sempre più competitivo, con soddisfazione per tutti. Ora siamo qui a festeggiare l’ennesimo anno di successi. Questo è lo spirito giusto e lo sarà anche nel futuro. Pensando al domani, abbiamo ulteriormente ampliato il personale al servizio dei clienti inserendo nuovi e giovani professionisti. Anche il nostro mercato sta andando verso le nuove tecnologie e proprio in questi giorni stiamo valutando l’inserimento di una figura che possa sviluppare l’informatizzazione e i componenti digitali. Concludiamo con un sincero ringraziamento ai tanti, tantissimi che hanno partecipato alla festa. A tutti, i migliori auguri di buone feste e di un 2020 ricco di successi!”