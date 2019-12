Calcio 1a Cat 14 giornata: Gori lancia il Verucchio, Villamarina sconfitto 2-1

Sport

17:19 - 15 Dicembre 2019

Verucchio - Villamarina 2-1



VERUCCHIO: Palmieri, Colonna R., Campidelli (Giuliano 40’st), Tentoni (Montanari 30’st), Grossi, Pioli, Michilli, Gori (Muccioli 38’st), Pasini, Ronchi (Magnani 28’st), Genghini.

A disp: Maggioli, Schipano, Colonna G., Muccioli, Fabbri, D’Amuri. All: Nicolini.

VILLAMARINA: Guerra, Tavone (Agostinelli 14’pt), Maroncelli, Romagnoli, Fattori, Pagliarani, Francesconi (Spinelli 33’st), Farabegoli, Lorenzini, Bianchi, Mantovani (Calà 30’st).

A disp: Gasperoni, Gregorio, Allibrio, Moca, Magnani. All: Vitiello.

ARBITRO: Ramzi (Ravenna)

RETI: Genghini 35’pt, Lorenzini 36’pt, Gori 37’st.

NOTE: ammoniti Gori, Genghini, Romagnoli.

VILLA VERUCCHIO. Il Verucchio torna alla vittoria contro il Villamarina tra le mura amiche: finisce 2-1 al termine dei novanta minuti. Al 35’ i rosanero passano: Campidelli serve un cross per Gori che si esibisce in un’acrobazia respinta dal portiere, ma sulla ribattuta è agile Genghini a siglare il goal del vantaggio. Passano sessanta secondi e gli ospiti trovano già la rete del pareggio complice una girata di Lorenzini che fulmina Palmieri. Il Verucchio vuole però concludere il primo tempo in vantaggio e prova a creare con Ronchi al 40’, ma l’estremo difensore devia; mentre al 44’ palo pieno di Michilli che fa tremare la difesa. Il match si sbloccherà solo al 37’ della ripresa grazie a un cross di Colonna sul quale stacca Gori che infila la palla nel sette e fa 2-1. Verucchio che sale a 26 punti in classifica, il Villamarina rimane a 18.



A cura di ufficio stampa Verucchio Calcio