Cena benefica Rimini For Mutoko, raccolti 6000 euro per i progetti di solidarietà

Attualità

Rimini

| 08:04 - 09 Dicembre 2019

Un momento della cena di beneficenza.

Sabato 7 dicembre all’Hotel Corallo di Rimini si è svolta la consueta cena di beneficenza completamente offerta dai proprietari dell’Hotel a favore dei progetti di Rimini For Mutoko. Quest’anno presente anche il Dott. Massimo Migani il direttore dell’ospedale Luisa Guidotti di Mutoko, per la prima volta alla cena benefica. "Per noi e per tutti i presenti è stata una vera emozione averlo tra noi e uno stimolo a continuare nell’intento di aiutarlo a proseguire la sua missione" dicono gli organizzatori ringraziando tutti i partecipanti e lo staff della struttura alberghiera. Importante il contritubo raccolto: 6000 euro che serviranno per i progetti di Rimini For Mutoko.