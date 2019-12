Volley A2 femminile, Omag ancora a bersaglio contro la CDA Tolmassons: 1-3

Sport

San Giovanni in Marignano

| 22:50 - 08 Dicembre 2019

L'Omag ha 32 punti in classifica, +7 il vantaggio sul Pinerolo.

Nuova vittoria dell'Omag sul campo della Talmassons per 1-3. Parte in vantaggio Omag 7 a 3 e Guidetti chiede il secondo timeout sul 6 a 14 dopo una serie di errori commessi dalle sue ragazze. Cambio di Stocco a favore di Cristante per fare il giro dietro in difesa. Rientra Stocco ma la Cda non riesce ad entrare in partita e subisce il gioco della squadra avversaria. Il set termina 13 a 25 per San Giovanni in Marignano.



La formazione della Cda non cambia nel secondo set. la Cda parte con un po più di convinzione si lotta punto a punto (7 a 7 ). Timeout chiamato da Guidetti sul 7 a 9. la Cda si riporta in vantaggio e mister Saja chiede timeout sul 15 a 14. Timeout chiesto da Guidetti sul 19 a 21 per interrompere la serie positiva di San Giovanni che ha dato i suoi frutti e ha portato le ragazze di Talmassons in parità 22 a 22. Timeout chiesto da Saja sul 23 a 24. La Cda vince il secondo parziale 26 a 24.

Guidetti schiera sempre la stessa formazione nel terzo set. la Cda parte in vantaggio 4 a 2 il punteggio. mister Saja chiede timeout sul 6 a 3. timeout chiesto da mister Guidetti sul 8 a 9. Il San Giovanni si riprende e si porta in vantaggio 12 a 16. timeout chiesto dal mister della CDA sul 15 a 19. Gomiero fa due ace e riporta in parità la Cda. Time out chiesto da Saja sul 21 pari. cambio per la Cda entra Petruzziello al posto di Hatala. È la capolista ad aggiudicarsi il terzo set per 22 a 25 dimostrando tutto il suo valore.

Nulla cambia nella formazione di casa che parte come il set precedente. Si gioca punto a punto e grazie a un ace di Stocco si passa in vantaggio 8 a 6. Sul 13 a 11 Guidetti chiede timeout dopo una rimonta del San Giovanni. Ace di Gomiero 19 a 17 il punteggio. Secondo timeout chiesto dalla cda sul 19 a 20. 23 a 23 il punteggio. Finale al cardiopalma prima errori di Joly in battuta che da la possibilità a san Giovanni di chiudere ma Gomiero fa un ottimo attacco e ci riporta in parità 24 a 24. Ai vantaggi è la migliore lucidità di San Marignano che con un attacco e un errore di Talmassons si aggiudica l’incontro sul 26 a 24.









Il tabellino

CDA TALMASSONS-OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO 1-3



CDA TALMASSONS: Gomiero 20, Barbanzeni 5, Hatala 10, Joly 12, Ceron 6, Stocco 3, Ponte (L), Poser 1, Cerruto (L), Cristante, Petruzziello. Non entrate: Pagotto, Nardini. All. Guidetti.



OMAG S. GIOV. IN MARIGNANO: Battistoni 2, Pamio 17, Gray 8, Decortes 15, Saguatti 15, Lualdi 12, Bresciani (L), Coulibaly 2, De Bellis. Non entrate: Mandrelli (L), Mazzon, Bonelli, Pinali. All. Saja.



ARBITRI: Cecconato, Pasciari.



PARZIALI: 13-25 26-24 22-25 24-26



NOTE: Durata set: 19′, 25′, 27′, 28′; Tot: 99′.