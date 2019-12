Basket B, Albergatore Pro domina la Sutor Montegranaro: 106-71

Sport

Rimini

| 22:05 - 08 Dicembre 2019

Netta vittoria di Albergatore Pro: per Niccolò moffa 18 punti (foto Alfio Sgroi).

Nello scontro tra matricole Albergatore Pro domina la SutorMontegranaro 106 -71 facendo valer la sua maggiore fisicità e talento. Il primo quarto è equilibrato. A metà secondo periodo la tripla di Bianchi da il via ad una marea biancorossa che i gialloblù non riescono ad arginare. Dopo Bianchi è Moffa ad andare a segno dalla linea da tre. La Premiata infatti non vede più il canestro e Rimini prende il pieno controllo del match che amministra al meglio grazie anche a Rivali che riesce a dettare i tempi giusti facendo andare i suoi compagni a ripetizione a canestro per un primo tempo che si conclude sul 51-30.



Dopo l’intervallo lungo la Sutor che viene fuori è una compagine frastornata che però prova una reazione trascinata dalle tre bombe di fila di Lupetti e una di Panzieri ma Rimini e lì e ribatte colpo su colpo e mantiene il rassicurante vantaggio ottenuto. Gli ultimi dieci minuti sono pure accademia e l’unica nota positiva per la Sutor è l’esordio del giovane Lucangeli che al suo primo pallone toccato realizza un bell’assist per Panzieri. Il Rimini continua a macinare punti e gioco la Premiata oramai manco ci prova più e a poco più di un minuto e mezzo dal termine il giovane biancorosso Vandi mette dentro i due tiri liberi che fanno toccare quota 100 a Rimini. La gara continua senza più storia e termina con la formazione allenata da coach Bernardi che batte la Sutor con il pesante risultato si 106-71.

ALBERGATORE PRO – SUTOR 106 -71

Albergatore Pro: Giorgio Broglia 19 (6/7, 1/1), Niccolò Moffa 18 (0/1, 5/8), Nicola Bianchi 15 (0/0, 5/6), Tommaso Rinaldi 10 (2/4, 0/1), Luca Bedetti 9 (3/8, 0/0), Eugenio Rivali 9 (3/6, 0/0), Francesco Bedetti 8 (1/1, 1/1), Matteo Ambrosin 6 (3/4, 0/1), Yuri Ramilli 6 (2/2, 0/1), Alessandro Vandi 4 (0/0, 0/0), Luca Pesaresi 2 (0/0, 0/4), Alessandro Chiari.

Sutor Premiata Montegranaro: Riccardo Lupetti 21 (3/5, 4/9), Matija Jovovic 12 (1/3, 2/2), Francesco Ciarpella 10 (4/5, 0/1), Michele Caverni 7 (3/4, 0/4), Alessandro Panzieri 7 (2/2, 1/3), Valerio Polonara 6 (3/6, 0/1), Jacopo Ragusa 4 (2/4, 0/0), Michele Tremolada 3 (1/1, 0/1), francesco Villa 1 (0/1, 0/5), Niccolo' Lucangeli, Riccardo Di angilla, Riccardo Cognigni

ARBITRI: Fabbri di Cecina e Fabiani di Livorno.

PARZIALI: 22/16, 51/30,76/48

NOTE: ALBERGATORE PRO Tiri liberi: 30 / 37 - Rimbalzi: 31 8 + 23 (Giorgio Broglia 6) - Assist: 9 (Niccolò Moffa 2)

SUTOR Tiri liberi: 12 / 20 - Rimbalzi: 24 6 + 18 (Valerio Polonara 6) - Assist: 5 (Michele Caverni 4)