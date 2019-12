Morto Mario Gardini: era il 'signore degli arredamenti', fondatore dell’azienda Gardini

Attualità

Gatteo

| 21:07 - 08 Dicembre 2019

Mario Gardini.

Lutto nel mondo dell'imprenditoria: si è spento, domenica mattina 8 dicembre, Mario Gardini, il fondatore dell'azienda Gardini per Arredare. Un decesso improvviso: l’84enne era ancora in salute e guidava con il figlio Marco il gruppo che aveva fondato nel 1966. "Ciao Babbo, mancherai a tutti moltissimo", è il post su Facebook del figlio, Marco. È venuto a mancare un imprenditore noto e rispettato, ma soprattutto un uomo che non ha mai smesso di lavorare, un esempio per tutti quelli che lo hanno conosciuto. Nel 2016, insieme al figlio Marco scrisse un libro; “ Io, Mario Gardini”; in quelle pagine raccontava la storia di un” uomo di successo che ha i tratti tipici della Romagna". Con la dedizione al lavoro, lo spirito di sacrificio, l’intraprendenza e lungimiranza. Un imprenditore che ha contribuito alla crescita economica locale. A Gatteo c’è il suo punto vendita sulla provinciale. Lunedì alle 19.30 ci sarà un rosario seguito dalla messa nella chiesa di Gatteo. Il funerale si terrà martedì alle 14.30. Seguirà la tumulazione al locale cimitero. Le offerte raccolte saranno destinate all'Istituto Oncologico Romagnolo.