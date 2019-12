VIDEO Biker cade lungo un canalone profondo 30 metri, salvato dal Soccorso Alpino

Cronaca

Bagno di Romagna

| 19:44 - 08 Dicembre 2019

Un ravennate di 58 anni è caduto questa mattina in mountain bike lungo un canalone profondo 30 metri procurandosi un trauma cranico e facciale. Ora è ricoverato al Bufalini in condizioni di media gravità al Bufalini. L'uomo era insieme ad alcuni amici ciclisti e ha perso l'equilibrio dopo avere aver superato il Lago Pontini nella zona di Bagno di Romagna. Subito gli amici hanno avvertito il 118 per chiedere aiuto. E' intervenuta anche la squadra del Soccorso Alpino e speleologico, stazione Monte Falco con due squadre e otto uomini. In azione anche l'elicottero del 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino. E con il verricello è stato recuperato e soccorso il ferito.