Calcio D, la Sammaurese ferma la corsa del Forlì: 1-1

| 17:20 - 08 Dicembre 2019

La squadra della Sammaurese.

Sesto risultato utile per la Sammaurese di mister Protti, bravissima anche oggi nel derby con il Forlì terminato 1-1 al termine di una bella partita, intensa con Costantini e soci pronti alla battaglia per tutti i 90'. Ora la squadra di Protti è quintultima con 15 punti.

La gara si sblocca al quarto d'ora con Ballardini che segna per i Galletti. La reazione dei giallorossi c'è, ma a parte qualche spunto di Noschese non arriva nessuna azione pericolosa. Al 56' palo clamoroso di Costantini, Brighi è sfortunato e sulla respinta non trova il tap-in. Il momento è buono per la formazione di Protti. La Sammaurese gioca con intensità e al 65' pareggia: Costantini rimette in mezzo un cross di Mingucci, Scarponi è puntuale e mette in rete il pallone. La gara diventa ancor più equlibrata, la Sammaurese controlla e porta a casa un punto importante per la classifica.



SAMMAURESE-FORLI' 1-1



SAMMAURESE: Ramenghi, Merciari, Mingucci, Brighi, Santoni, Lombardi N, Lombardi L (84' Solla), Scarponi, Diop, Costantini, Noschese. A disp: Baldassarri, Deniku, Nicoli, Rosti, Lisi, Borghi, Pieri, Camara, Solla All Protti



FORLI': De Gori, Zamagni (70' Baldinini), Sedioli, Souare (84' Favo), Bonandi (57' Pacchioni), Gkertos, Albonetti (63' Marzocchi), Vesi, Ballardini, Pellecchia, Buonocunto A disp: Stella, Baldinini, Pastorelli, Favo, Pop, Marzocchi, Zabre, Gomez, Pacchioni. All Paci



Reti: 15' Ballardini, 65' Scarponi



Note: Ammoniti: Baldinini, Sedioli, Brighi