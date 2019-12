Meteo Rimini: la settimana inizia con la pioggia, poi giovedì possibile prima neve in collina

Attualità

| 16:13 - 08 Dicembre 2019

La settimana nel riminese inizierà con una perturbazione e deboli piogge intermittenti, tra pomeriggio e sera. Non mancheranno foschie dense o nebbie. Nei giorni successivi calo termico e soprattutto, nella notte tra mercoledì e giovedì, una possibile irruzione di aria artica che nella prima parte di giovedì potrebbe portare le prime nevicate a quote medio basse.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia



Lunedì 9 Dicembre





Martedì 10 Dicembre





Mercoledì 11 Dicembre



Molto nuvoloso. Foschie dense o nebbie in serata.possibili deboli piogge intermittenti, più probabili tra pomeriggio e sera.stazionarie, comprese tra +6°C e +11°Cdebole/moderata da Sud/Sud-Ovest, in rotazione serale dai quadranti settentrionali.da poco mosso a quasi calmo.alta.Addensamenti mattutini a cui seguiranno schiarite pomeridiane, con cieli da nuvolosi a poco nuvolosi.assenti.in diminuzione, comprese tra +5°C e +10°C.deboli/moderati dai quadranti settentrionali.da mosso a molto mosso.alta.: sereno o poco nuvoloso al mattino, aumento della copertura nuvolosità tra pomeriggio e sera, con cieli fino a molto nuvoloso.assenti.in diminuzione, comprese tra +3°C e +9°C. Valori minimi prossimi allo 0°C nelle aree di pianura interne ed entroterra.deboli di direzione variabile.da molto mosso a mosso.medio-alta.un passaggio perturbato in avvicinamento nella notte verso Giovedì 12 Dicembre determinerà un incremento dell’instabilità, con precipitazioni probabili nella prima parte della giornata di Giovedì. Non si escludono episodi nevosi fino a quote collinari.. Attendibilità della previsione sul periodo 12-15 Dicembre attualmente bassa.Ulteriori aggiornamenti sempre disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook