Sulla mountain bike cade in un fosso durante un'escursione: salvato dall'elicottero

Cronaca

Bagno di Romagna

| 16:04 - 08 Dicembre 2019

Un momento dell'operazione di soccorso.

Momenti di paura per un 58enne cicloamatore, residente a Ravenna, caduto rovinosamente per trenta metri durante un'escursione in zona Bagno di Romagna. I fatti sono avvenuti domenica 8 dicembre: l'uomo, in mountain bike con altri cicloamatori, ha imboccato il sentiero Bettini che conduce verso la parete nord del Monte Comero. Dopo aver superato lago Pontini, ha perso l'equilibrio, per cause in corso d'accertamento, cadendo in un fosso e procurandosi un trauma cranico e facciale. Sono stati gli amici da allertare il 118. Sul posto anche la squadra del Soccorso Alpino e speleologico - Stazione Monte Falco e l'elicottero del 118 di Pavullo di Frignano. Le operazioni di soccorso sono state complicate, oltre che dalla zona impervia, anche dal forte vento. Il ferito è stato issato con il verricello nell'elicottero e poi portato all'ospedale Bufalini di Cesena, in codice di media gravità .