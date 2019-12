Tv. Lunedì di calcio locale e Rimini Calcio su Rete8 Vga TeleRimini a partire dalle 19,55

Sport

Rimini

| 21:41 - 08 Dicembre 2019

Infoto: Bronzetti e Manuelli.

Questa sera su Rete8 Vga TeleRimini visibile al canale 86 del digitale terrestre vi aspettano nell'ordine:

dalle ore 19,55 in Calcio di Rigore, approfondimenti della domenica calcistica dedicati al calcio locale, dalla serie D alla Prima Categoria con una finestra sulla Promozione Marchigiana. Dibattiti e contributi filmati per la durata di 70 minuti.



Gli ospiti della 16a puntata saranno l'opinionista Giacomo Alpini, l'allenatore del Duca Ribelle Davide Montanari, il tecnico della Sampierana Alessandro Madonia, il difensore dei Delfini Marecchia Daniele Pavani.

Alle ore 21,25 seguirà l'appuntamento con SportUp, il format dedicato al Rimini Calcio. Gli ospiti della 16a puntata saranno il tecnico Massimo Zanini, l'opinionista Andrea Barlocco, la giornalista Giorgia Bertozzi e un calciatore del Rimini Calcio.



Entrambi i programmi saranno presentati da Genny Bronzetti e Daniele Manuelli



Il numero per la diretta valido per messaggistica tradizionale e WhatsApp è il seguente: 333.60.94.299 mentre su Facebook è possibile interagire nelle pagine SportUp Rimini e CalciodiRigore.official

La diretta dei programmi:

Tv digitale terrestre: canale 86 Rete8 Vga TeleRimini. Repliche canale 13 (7Gold)



Streaming: http://www.telerimini.it/it/diretta-streaming.html



YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCiUA12cEc0q86WTabvhiFIg







I servizi in Calcio di Rigore saranno:



I gol delle squadre romagnole impegnate nel girone D ed F (serie D girone D, serie D girone F); Marignanese vs Del Duca Ribelle (Eccellenza); Pietracuta vs Russi; Sampierana vs Novafeltria (Promozione); Villa San Martino vs Gabicce Gradara (Promozione Marche); Perticara vs Delfini Marecchia (Prima Categoria), Villa Verucchio vs Corpolò (Seconda Categoria); Riviera United vs Giovane AltaValconca (Terza Categoria).



I servizi in SportUp saranno:



Il Punto del girone. La presentazione del prossimo avversario del Rimini (Triestina).Temi caldi: Fronte societario e Gaiofana. Calciomercato: entrate ed uscite. Colella e i suoi cambiamenti. Cattivi pensieri legati al presente e al passato biancorosso.