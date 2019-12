Volley B maschile, la Titan Services sbanca Città di Castello al tie break: 2-3

Sport

| 09:57 - 08 Dicembre 2019

Lorenzo Benvenuti miglior marcatore del match con 23 punti.





Continua il buon momento della Titan Services che infila la terza vittoria consecutiva (la seconda al tie-break) e, per la prima volta nella stagione, esce dalla zona retrocessione (in B maschile scendono di categoria le ultime quattro).

“E’ stata una partita dai due volti – spiega Stefano Mascetti, allenatore dei sammarinesi. Abbiamo portato a casa tranquillamente i primi due set mentre nel terzo i nostri avversari sono stati bravi a riprenderci nel punteggio e a chiudere davanti 26/24. Nel quarto set siamo calati molto a livello di attenzione e non siamo mai stati competitivi. Ci siamo però ripresi e abbiamo giocato un ottimo tie-break. Due buoni punti in vista del prossimo match interno con La Spezia”.



JOB ITALIA. Franceschini 2, Zangarelli 12, Giglio 3, Marini, Pitocchi, Lioffi (L), Marino 8, Cipriani 18, Celestini 1, Cherubini 9. N.E.: Camilletti, Montacci. All. Bartolini.

TITAN SERVICES. Rondelli 4, Kiva, Benvenuti 23, Mondaini 21, Lazzarini 6, Zonzini 14, Oliva 4, Bacciocchi (L1), Rizzi (L2). N.E.: Bernardi, Cicconi. All. Mascetti.

Arbitri: Avanzolini e Albergamo

PARZIALI: 14/25 21/25 26/24 25/17 6/15).

NOTE: JOB ITALIA: ace 3, muri punto 6. TITAN SERVICES: ace 3, muri punto 10

CLASSIFICA. SAMA Portomaggiore 22, Arno Volley Castelfranco 21, Geetit Bologna 20, Erm group San Giustino 19, Zephyr Santo Stefano Magra 17, Sir Safety Spoleto 15, Querzoli Forlì 13, Lupi Estintori Pontedera 11, Krifi Ferrara 9, Titan Services 7, Laghezza La Spezia 6, Energia fluida Cesena 3, Job italia Città di Castello 3, Promo video Perugia 2.

PROSSIMO TURNO (9^ giornata). Sabato 14 dicembre ore 20.30 a Serravalle: Titan Services – Laghezza La Spezia.