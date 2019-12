Bocce serie A, CVM moving systems Montegridolfo vince in trasferta (3-5) contro la Virtus ss Assunta

Sport

Montegridolfo

| 09:05 - 08 Dicembre 2019

La CVM moving systems di Montegridolfo.

Un Montegridolfo cinico in trasferta supera 5-3 i romani della Virtus SS Assunta ritornando così in vetta alla classifica in compagnia del Salerno che a sorpresa in trasferta ha battuto l’ex capolista Rubierese.Per la formazione della Valconca ( unica ancora imbattuta in Serie A) sicuramente il sigillo della vittoria è stato messo nella prima parte dell’incontro chiuso in vantaggio per 1-3(tutte vittorie tranne la sconfitta di Patregnani nel secondo singolo);dopo l’intervallo la coppia Cappellacci-Monaldi con le loro due vittorie nei set di coppia hanno poi messo in sicurezza il risultato ,malgrado le due sconfitte patite dai pari casacca Paolucci-Patregnani.Sabato prossimo (14/12 ore 14.30),per la seconda di ritorno la formazione della Valconca riceverà sulle proprie corsie per l’ultimo appuntamento del 2019 i romani del Castelverde (fanalino di coda) superati all’andata dai riminesi per 5-3. Questo lo score dell'incontro : Virtus SS Assunta Mamanero vs Cvm Moving System 3-5 (42-56)Lazzarini-Aurigemma-D. Riccardi vs D. Paolucci-Cappellacci-Monaldi 4-8; Lazzarini vs Cappellacci 4-8; Campea vs Patregnani 4-8; Campea vs Patregnani 8-5; Lazzarini-Aurigemma vs Cappellacci-Monaldi 1-8, 5-8; Campea-D. Riccardi (1° set Simeoni) vs D. Paolucci-Patregnani 8-5, 8-6.All. Virtus SS Assunta Mamanero: Vladimiro Orfei.All. Cvm Moving System: Marco Gili. Questi gli altri risultati di Serie A ( girone 1 ottava giornata prima di ritorno ): Castelverde-Caccialanza 2-6;Rubierese-Salerno2-6;Vigasio Villafranca-Cagliari 6-2. Classifica Serie A 2020(girone 1) CVM Moving System Montegridolfo, Enrico Millo 18,Rubierese 17, Vigasio Villafranca 14, Caccialanza 12, Cagliari 6, Virtus SS Assunta 4, Castelverde 1. Classifica Serie A (girone 2): Classifica: Montesanto,Monastier 14, Boville Marino 13, Aper ,Mosciano 10, Fontespina 6, Città di Rende 5, Montegranaro 4. Prossimo turno (9° giornata seconda di ritorno 14/12,ore 14.30)): CVM Moving Systems Montegridolfo-Castelverde (all’andata 5-3);Caccialanza-Rubierese(3-5);Cagliari-SS Assunta(4-4);Salerno-Vigasio Villafranca(5-3).(fb)