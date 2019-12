VIDEO Incendio in un appartamento a Riccione: soccorse le persone residenti

Cronaca

Riccione

| 08:59 - 08 Dicembre 2019

Un incendio è scoppiato sabato sera all'interno di un appartamento al piano terra di via Leon Battista Alberti a Riccione. Tre i mezzi intervenuti dei vigili del fuoco, un'autobotte, un'autopompa a serbatoio e un'autoscala. Come si può vedere bene dal video, il fumo in uscita dalle finestre era ancora ben visibile.



Circoscritte le fiamme quel tanto da impedire che si propagassero al resto dell'edificio, sono state prontamente soccorse le persone rimaste bloccate dentro la casa. Al termine delle operazioni di spegnimento sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza del locale interessato dalle fiamme. Sul posto oltre anche i carabinieri. Le cause del rogo sono al vaglio dei pompieri. Nessuna persona è rimasta fortunatamente coinvolta in modo diretto nell'incidente.