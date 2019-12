Un 'tendoun' sulla spiaggia di Viserbella per sostenere il progetto Margherita dello Ior

Eventi

Un “tendoun”, o meglio una tensostruttura alla spiaggia 53 di Viserbella a Rimini che ospiterà una serie di eventi per persone di tutti i gusti e le età, a cominiciare dalla tombola del 13 dicembre con musica dei Puntoacapo per approdare all’epifania con un’altra tombola, stavolta delle 20 per lasciare poi spazio alle 21 a un’asta di quadri, con la serata allietata dallo staff Viserbella village.



Ma “E’Tendoun” non è semplicente una copertura sulla spiaggia. È il contributo che la locale pro loco vuole dare all’Istituto Oncologico Romagnolo per sostenere il suo progetto “Margherita”, che è collegato alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi "La mia mamma è bellissima". Il ricavato sarà utilizzato per aiutare tutte quelle signore che affrontano il disagio della perdita dei capelli durante le terapie.







La mia mamma è bellissima

L’Istituto Oncologico Romagnolo è da 40 anni vicino a chi soffre e insieme a chi cura. Tra i servizi d’assistenza gratuita IOR uno dei più richiesti è il Progetto Margherita , cheaffrontano il delicato momento della caduta dei capelli. Assieme a te vogliamo permettere a sempre più pazienti di usufruire di un servizio tanto importante. Per una paziente oncologica una parrucca è molto più che un oggetto di bellezza, è un vero e proprio strumento di protezione che aiuta la donna a sentirsi più forte della malattia che l’ha colpita e che la vuole privare di femminilità e identità: aiutaci a sostenere questo progetto.