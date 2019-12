Juvenes Titanlab Volley sconfitta dal Just in Volley per 3 a zero nel volley femminile

Sport

Per la terza giornata di campionato Csi di Volley femminile, la Juvenes TITANLAB esce nettamente sconfitta dalla trasferta di Cesenatico; 3-0 (25:11,25:14,25:18) il risultato che non ammette repliche, figlio di valori tecnici diversi ed un amalgama di squadra superiore per il Just in Volley.



Tutti e tre i set hanno lo stesso andamento con le sammarinesi che partono bene poi pian piano si perdono facendo errori banali ed aiutando una solida ,in tutti i fondamentali ,squadra di casa. Ora Giovedì 12 dicembre a Juvenes si misurerà ancora in una trasferta con il San Giorgio Cesena.