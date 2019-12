Calcio C, clamoroso a Cesena: il Fano passa 0-4. Aspettando Piacenza il Rimini è ultimo in classifica

Sport

22:37 - 07 Dicembre 2019

Il tecnico del Fano Marco Alessandrini.

Clamoroso al Manuzzi. Il fanalino di coda Fano - era la prima partita di mister Marco Alessandrini sulla panchina della squadra granata - con otto sconfitte di fila alle spalle, ha espugnato lo stadio romagnolo battendo il Cesena 0-4. Le sorti del match si decidono nel primo tempo: dopo 4 minuti su rigore realizza Barbuti (espulso il difensore Brunetti, autore del fallo da rigore), al 10' raddoppio di Di Sabatino; al 6' della ripresa il tris: l'attaccante Barbuti anticipa di testa Marson realizzando la sua personale doppietta. Al 40' il poker. Kanis appena entrato in campo al posto di Baldini, riceve palla da Said e di sinistro supera il portiere Marson.

Con questo successo (e in attesa della partita di domenica a Piacenza), il Rimini si trova fanalino di coda della classifica del girone B scavalcato dalla formazione granata di una lunghezza: 13 punti contro 12.