Basket D, i Tigers sabato nella tana del Grifo primo in classifica

| 15:35 - 07 Dicembre 2019

La squadra dei Tigers.

Quattro vittorie nelle ultime cinque gare, tre hurrà di fila, 10 punti in classifica: Rose&Crown Villanova Tigers sono in buon momento. Stasera però, i biancoverdi vanno però a far visita alla prima della classe, quella Rivit Grifo Basket 1996 che guida con 18 punti (a braccetto di Giardini Margherita e Castiglione Murri) la classifica del girone B della serie D.



“E' una gara difficilissima. - non si nasconde le insidie il coach Tigers, Valerio Rustignoli - Imola è prima in classifica, e non per caso, anche se nelle ultime due gare ha incontrato con qualche sofferenza con Budrio e Cesena”.



Il roster è importante, “nel quale spiccano Filippo Riguzzi e Arti Russi, due ottimi giocatori sui quali verte gran parte del gioco di Grifo”.

Cosa si aspetta, dunque, l’allenatore dei Tigers da questa trasferta in terra imolese?



“Noi siamo in un buon momento, e sappiamo di non avere nulla da perdere. – chiosa ‘Rusti’ - Il pronostico è totalmente chiuso a favore loro. Noi andremo al PalaRuggi senza pressione sulle spalle ma provando a fare un risultato impronosticabile: vediamo cosa dirà il campo”.

Per quanto riguarda il roster, “siamo al completo, tranne M. Rossi, ma senza aver risolto i problemi. Tomasi si è scavigliato, Saccani giocherà qualche minuto ma è lontano da una condizione accettabile”.