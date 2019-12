Rimini, ragazza denuncia il fidanzato: "Un anno di vessazioni e minacce di sfregiarmi con l'acido"

Cronaca

Rimini

| 14:11 - 07 Dicembre 2019

Un altro caso di violenza sulle donne al vaglio della Procura di Rimini.

La Squadra Mobile di Rimini ha arrestato ieri, venerdì 6 dicembre, un 29enne campano, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo è indagato in relazione alle ingiurie, alle vessazioni, alle minacce e alle violenze denunciate dalla compagna: l'ipotesi di reato sono i maltrattamenti in famiglia. La Polizia era intervenuta, lo scorso 11 novembre, sul luogo di lavoro della donna, a seguito della chiamata di una collega, preoccupata per la presenza del 29enne. In quell'occasione lei trovò il coraggio di denunciare gli atteggiamenti prevaricatori e aggressivi da parte del compagno, rimarcando le minacce di morte subite e quelle di sfregiarle il viso con l'acido. Non aveva mai avuto il coraggio di lasciarlo definitivamente - per qualche mese nel 2019 avevano interrotto la convivenza - o di denunciarlo, per evitare ritorsioni, nel corso di un fidanzamento iniziato circa due anni fa. Ma fin dai primi mesi, secondo quanto raccolto dagli inquirenti, la convivenza era stata difficile, a causa della gelosia dell'uomo, che peraltro nel 2011 era già stato condannato per violenza privata, lesioni volontarie, minacce e inosservanza alle prescrizioni del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla precedente compagna. I litigi non avvenivano mai in presenza della figlia minore, ma erano costanti, spesso per motivi futili come il cibo preparato dalla donna e le pulizie di casa; talvolta lei si era dovuta rifugiare a casa dei familiari. Secondo quanto denunciato dalla donna, l'uomo, evidentemente per gelosia, cercava anche di impedirle di andare a lavorare: si accaniva sulla sua automobile per lasciarla a piedi, rompendo gli specchietti e sgonfiando le gomme. Lei aveva interrotto un precedente rapporto di lavoro con le dimissioni, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, proprio per l'atteggiamento oppressivo del fidanzato e per le sue minacce di dire al suo datore di lavoro che la propria compagna era "una poco di buono".