San Giovanni, torna l'antica fiera di Santa Lucia. In "vetrina" le associazioni del territorio

San Giovanni in Marignano

| 13:29 - 07 Dicembre 2019

Luminarie di Natale a San Giovanni in Marignano.

Torna a San Giovanni in Marignano l’Antica Fiera di Santa Lucia, il più antico evento marignanese, arrivato ormai alla sua 954° edizione. Nato come scambio di merci e bestiame nelle campagne marignanesi, è diventata nell’ottocento la prima fiera del paese a svolgersi in Piazza Silvagni, attorno alla chiesa detta di Santa Lucia. Questa millenaria tradizione continua ancora oggi con mercato, articoli da regalo, dolciumi e specialità natalizie che anticipano le festività nel Granaio dei Malatesta.



La fiera, che si svolgerà dal 13 al 15 dicembre, è inoltre caratterizzata, grazie all’importante apporto dell’associazionismo marignanese, da animazioni e laboratori, un Natale col cuore, “fatto a mano” da tantissimi volontari. In Piazza Silvagni e via XX Settembre, infatti, saranno presenti le associazioni Bimbi per Natura, Centro Studi Naturalistici Valconca, Circolo Arci F. Beretta, Col Sorriso, Davide Pacassoni, Parrocchia Pietro Apostolo, Regno di Fuori e Scout Agesci San Giovanni 1, con attività e proposte di auto finanziamento. Momento centrale dell’evento sarà venerdì 13 alle ore 14.30 in Piazza Silvagni il laboratorio “Costruisci il tuo Natale”: l’addobbo dell’albero con i bambini delle scuole marignanesi, a cura di Regno di Fuori aps: un momento per condividere il calore del Natale e lasciare spazio alla fantasia ed alle emozioni. Tornano inoltre gli Elfi di Natale in via XX Settembre per tantissime animazioni e gustose sorprese a cura di Aps Pro Loco San Giovanni in Marignano. In Galleria Marignano l’Associazione Scuolinfesta insieme alle Nonne del Centro Ricreativo “L’Amicizia”, è pronta a stupire con tante dolcezze. Immancabile infine la Santa Messa dedicata a Santa Lucia, celebrata nella chiesa e animata dal Chorus Marignanensis, in programma venerdì 13 alle ore 10.30. La Chiesa sarà aperta con l’esposizione del quadro della Santa e sarà possibile, nella giornata di domenica, ascoltare le sonorità dell’organo Settecentesco. Venerdì e domenica inoltre appuntamento con la musica: venerdì sera alle ore 21.00 il tradizione concerto di Natale di Aps InConTraMusica e domenica alle 17.00 il Concerto del Corpo Bandistico di San Giovanni in Marignano.



Gli eventi natalizi continuano poi con tantissime sorprese. Dal 2 dicembre al 6 gennaio il calendario marignanese è infatti costellato di proposte natalizie musicali, teatrali, di animazione, per un totale di 35 iniziative a cura di oltre 30 tra Associazioni e realtà marignanesi.



Afferma l’amministrazione comunale: “Ogni anno il Natale marignanese ci stupisce per la sua vitalità, ma anche per la varietà. Elemento cardine degli eventi natalizi è il cuore: tutte le realtà che cooperano alla buona riuscita della proposta natalizia, mettono se stessi, le proprie idee, il proprio impegno e la creatività a servizio di tutta la comunità, proponendo eventi, concerti, animazioni, concorsi, spettacoli in grado di intercettare un pubblico quanto mai variegato e trasversale. Scorrendo il programma è infatti possibile trovare proposte per tutti ed invitiamo dunque tutti a partecipare agli eventi natalizi, momento imperdibile per incontrarsi, ma anche confrontarsi con tematiche importanti, festeggiare insieme, partecipare ad iniziative benefiche e divertirsi tornando bambini! Vi aspettiamo!”