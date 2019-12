Inaugurazione del nuovo EcoAlbero dà il via al Natale di Santarcangelo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 12:58 - 07 Dicembre 2019

EcoNatale a Santarcangelo.

Domenica 8 dicembre l’inaugurazione di un nuovo EcoAlbero, canti, musiche natalizie e il presepe in grotta daranno ufficialmente il via all’edizione 2019 di “EcoNatale Santarcangelo”.



Riciclo creativo e sostenibilità le parole chiave del primo evento: alle ore 16,30 di fianco allo Sferisterio sarà infatti inaugurato “l’Abbraccio del salice”, il nuovo EcoAlbero realizzato dagli alunni delle scuole elementari di Santarcangelo con materiali di riciclo. Alle 17 invece è in programma un grande momento di convivialità e festa con l’inaugurazione ufficiale dell’EcoNatale 2019 presso l’ormai tradizionale albero del combarbio. Oltre ai saluti istituzionali degli amministratori comunali, cento giovani musicisti intoneranno le più belle canzoni natalizie da tutto il mondo nell’evento di ClassicAll Music realizzato in collaborazione con Associazione Lettimi, Scuola media Aligheri di Rimini e Scuola di musica comunale Giulio Faini di Santarcangelo.



A partire da domenica 8 dicembre, nel corso delle visite guidate alla Grotta Monumentale di via Costantino Ruggeri sarà anche possibile visitare la “Natività in grotta”, il presepe realizzato dalla Pro Loco di Santarcangelo.



Da lunedì 9 dicembre, infine, nella galleria Baldini è allestito il tradizionale mercatino dei libri già letti con cui i volontari del gruppo Amici Biblioteca Santarcangelo raccolgono fondi per finanziare attività, arredi e strumenti per la biblioteca. Il mercatino sarà attivo nei giorni e negli orari di apertura della Baldini (lunedì, martedì e giovedì dalle 13 alle 19; mercoledì, venerdì e sabato dalle 8,30 alle 19; giovedì anche la sera dalle 21 alle 23).