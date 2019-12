Al Cinema Tiberio i docufilm "Voci dal silenzio" e "Frida - Viva la vida"

Eventi

07 Dicembre 2019

Il docufilm su Frida Kahlo proiettato al cinema Tiberio di Rimini domenica 8 dicembre.

Al Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) domenica 8 dicembre alle ore 19.15 (ingresso unico € 4) ritorna per l’ultima replica il documentario Voci dal silenzio di Joshua Wahlen e Alessandro Seidita. Frutto di un lungo viaggio lungo la penisola italiana, il documentario raccoglie al suo interno le storie dei nuovi eremiti italiani. Le loro testimonianze, costruite nel silenzio e nel raccoglimento, diventano un invito a prendere coscienza della responsabilità che abbiamo nei confronti degli altri, di noi stessi e della natura circostante, suggerendo nuove strade e nuovi modi di abitare il mondo. Il documentario, realizzato attraverso una campagna di crowdfunding di successo, vede tra gli altri la collaborazione della Film Commission Piemonte Torino, di PdB, di Terra Nuova Edizione e Italia che Cambia.



A seguire alle ore 21 (biglietti interi € 10, ridotti € 8) "Frida – Viva la Vida!" di Giovanni Troilo: un viaggio tra le opere ma anche le fotografie, i vestiti e gli oggetti personali di Frida Kahlo normalmente non accessibili al pubblico, con la partecipazione straordinaria di Asia Argento.

Frida Kahlo è l’artista che più di ogni altra è riuscita a costruire una potente autobiografia per immagini, capace di raccontare con intensità la sua storia: il dolore fisico, il dramma dell’amore tradito e degli aborti, l’impegno politico. Frida è diventata, dopo la sua morte, un’icona pop in grado di raccogliere centinaia di migliaia di visitatori nelle mostre a lei dedicate e di ispirare libri, fumetti, canzoni, film e persino sfilate di moda.Il docu-film propone un viaggio in sei capitoli alla ricerca di Frida, nel cuore del Messico, tra cactus, scimmie, cervi e pappagalli, alternando interviste esclusive di esperti e artisti, documenti d’epoca, ricostruzioni suggestive e opere della stessa Kahlo, tra cui gli autoritratti più celebri (da quello con Diego Rivera del 1931 alle Due Frida del 1939, da La colonna spezzata del 1944 al Cervo ferito del 1946).