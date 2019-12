Anche Pippo Franco protagonista del Natale del Lago di Montecolombo

Eventi

Montescudo-Montecolombo

| 12:36 - 07 Dicembre 2019

Natale al Lago di Montecolombo.

In uno scenario da favola torna la kermesse delle feste al Lago di Montecolombo, dove spettacolo, cultura, arte, enogastronomia e benessere si incontrano da sempre, offrendo una visita indimenticabile.

Dall'8 dicembre al 6 gennaio 2020, ogni giorno, con ingresso libero, visita al presepe statico a grandezza naturale realizzato nel paesaggio incantato del lungolago; presepe in proiezione a teatro con particolari effetti speciali che affascineranno il pubblico (ingresso libero); luminarie, bancarelle, castagne e vin brulé, prelibatezze, mercatino di prodotti biologici.





Orari



Il 9 e il 10 dicembre “Patto di luce, per la pace e i diritti umani”, opera-musical.



“Show di Natale” il 21, 22, 29 dicembre

Il 24-25-26 dicembre ad ingresso libero, dalle ore 17.00, teatrino delle marionette e la visita di Babbo Natale;il 31 dicembre, alle ore 21.00, Cenone con cabaret, prenotazioni allo 0541 98 52 62.Il 6 gennaio 2020 con ingresso libero, alle ore 16:30, arrivo al Lago di Montecolombo dei tre Re Magi.In questo già ricco programma si inseriscono due spettacoli.In occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, che si tiene il 10 dicembre di tutti gli anni per ricordare la proclamazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione universale dei diritti umani (avvenuta il 10 dicembre 1948), ritorno in scena di “Patto di Luce”, scritto e diretto da Carlo Tedeschi musiche Stefano Natale e Andrea Tosi. Sarà rappresentato al Teatro Leo Amici del Lago di Montecolombo a Rimini in anteprima alla tournée 2020/21 il 9 dicembre e il 10 dicembre con la partecipazione straordinaria di Pippo Franco che interpreterà il ruolo della Spia, e Lucia Vasini, la Matta del villaggio.Quello che succede a Natale ha sempre un significato particolare, lo insegnava già Charles Dickens nei suoi libri dedicati alla festa più amata dell’anno e in particolare nel “A Christmas Carol” detto anche “Racconto di Natale”. Anche nello “Show di Natale” accadono cose che ammaliano, affascinano, incredibili ma che poi lasciano il tempo per pensare. L’ultima produzione del Teatro Leo Amici, da sempre fucina di talenti nel panorama teatrale italiano, è lo “Show di Natale” a firma Carlo Tedeschi, con la compagnia “Rdl - Ragazzi del Lago” - performers, mimi, danzatori, cantanti - per uno spettacolo davvero entusiasmante che vede protagonisti gli angeli. In scena sabato 21 dicembre, alle ore 21, domenica 22 e 29 dicembre, alle ore 17.00.