Riccione, al Cinepalace Benedetta Barzini presenta il docufilm ‘La scomparsa di mia madre’

Eventi

Riccione

| 11:24 - 07 Dicembre 2019

Benedetta Barzini.

Per la Rassegna Cinema d'Autore al Cinepalace di Riccione Lunedì 9 dicembre alle ore 21 serata con ospite in sala Benedetta Barzini a presentare La Scomparsa di mia madre il film documentario diretto dal figlio Beniamino Barrese. Premio WIFTM Italia, La scomparsa di mia madre colleziona anche il premio Tasca D’Oro per il miglior documentario alla XIII edizione del SalinaDocFest. L’icona della moda incontrerà il pubblico prima della proiezione.

La serata è accompagnata dall'aperitivo offerto da TerraeSole con piatti dolci e salati e vini del territorio.





LA TRAMA

La scomparsa di mia madre, è il film diretto da Beniamino Barrese. Protagonista del documentario è Benedetta Barzini madre del regista. La prima grande modella italiana icona degli anni 60, che ispirò i più importanti fotografi e artisti dell'epoca come Andy Warhol, Richard Avedon, Salvador Dalì e Irving Penn.

Benedetta Barzini, femminista militante, scrittrice e docente universitaria, in continua lotta con quel sistema che non le appartiene e che per lei significa solo sfruttamento femminile, decide oggi all'eta di 75 anni, di lasciare tutto, scomparire per raggiungere un luogo lontano e abbandonare il mondo delle immagini, delle ambiguità e di tutti gli stereotipi a cui la vita l'ha obbligata.

Il film rappresenta il tentativo da parte del figlio Beniamino Barrese, di trovare delle risposte e di fermare nella memoria la vera essenza e autenticità di sua madre.

Beniamino decide di filmare la modella, con e contro la sua volontà, generando uno scontro personale e politico tra i due, ma anche un dialogo intimo e d'amore.

Il regista alla fine di questo progetto comprenderà realmente quello che sua madre diceva: "ciò che veramente conta è sempre invisibile", la vera bellezza non si vede, è un principio etico che va oltre ciò che è possibile rappresentare.



La proiezione del film è in programma anche martedì 10 dicembre alle ore 20:30

Ingresso euro 6

Per informazioni:

www.giometticinema.com