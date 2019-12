Il Quotidiano in Classe: premiate le classi 3 e 4 del Liceo Scientifico "Tonino Guerra" di Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 08:15 - 07 Dicembre 2019

Le classi 3 e 4 S sono stati premiate nell’ambito del concorso "Focuscuola.

Il 5 dicembre 2019 si è svolta a Firenze, presso il Conventino del prestigioso Hotel Four Season, la cerimonia di Premiazione dei concorsi promossi dall'Osservatorio Permanente Giovani-Editori nel corso dell'anno scolastico 2018/2019, nel contesto del progetto “Il Quotidiano in Classe” con i propri partners: Pirelli, Enel, Sky Academy, Focus, Crédit Agricole, Fondazione Cariplo, corriere.it, ilsole24ore.com e quotidiano.net, Regione Toscana.

L’iniziativa, diretta alla formazione di un futuro cittadino responsabile, attivo e protagonista di una società matura, intende far circolare idee e valori, nella consapevolezza dell’importanza dei Media quali strumenti essenziali alla formazione di uno spirito critico ma anche ad una ''alfabetizzazione tecnologica'' che crei nei giovani studenti la consapevolezza delle proprie conoscenze digitali.

Le classi 3 e 4 S (a.s. 2018/19) sono stati premiate nell’ambito del concorso “Focuscuola: redazioni di classe”, promosso in collaborazione con il mensile scientifico Focus e riservato a circa 4.000 classi delle scuole superiori di tutta Italia. L'obiettivo del concorso è stato quello di preparare le nuove generazioni ad un rapporto maggiormente informato e consapevole con le tematiche legate all'educazione alla cultura scientifica.

Raffaella Leone, direttore del mensile Focus, ha segnalato l’entusiasmo degli alunni nel creare la loro edizione personalizzata della rivista, considerandolo motivo di orgoglio e di stimolo. Gianmattia Bazzoli, Vice direttore del mensile, ha premiato gli alunni Agnese Iori e Rocco Bentivegna, saliti sul palco in rappresentanza delle due classi insieme alla professoressa Patrizia M. Franca Ceroni, che ha coordinato l’iniziativa. Intervistati dalla giornalista di Sky TG24 Monica Peruzzi, i due studenti hanno spiegato le motivazioni e le modalità di lavoro utilizzate per la realizzazione del Mini Focus intitolato “Nuovo gusto: Terra”, dedicato in particolare al problema ambientale, ma anche al personaggio di Leonardo nel cinquecentenario della morte, sviluppando interessanti approfondimenti sui rapporti del grande genio italiano con il nostro Montefeltro.