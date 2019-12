Calcio giovanile, Rimini: sabato derby per la Berretti contro il Cesena a Cattolica (14,30)

Sport

Rimini

19:23 - 06 Dicembre 2019

La squadra Berretti del Rimini Calcio.



Si comincia sabato con il primo dei due attesi derby in programma nel fine settimana, quello che vedrà di fronte la Berretti di mister Giordano Cinquetti e il Cesena. Il match si giocherà a Cattolica con inizio alle ore 14.30.

Cinque le gare in programma domenica. Si parte con la doppia sfida nella tana dell'Arezzo che vedrà impegnate le formazioni Under 15 e Under 17. I ragazzi di mister Matteo D'Agostino scenderanno in campo alle ore 12, la squadra di mister Lele Vanni alle ore 14.30. Altra doppia sfida, questa volta al Piacenza, è quella che vedrà protagoniste le formazioni Under 14 di mister Lorenzo Magi e Under 13 di mister Massimo Finotti. Entrambe le partite si giocheranno sul rettangolo verde di Gatteo con inizio alle ore 11.

Alle ore 15, sul campo di San Vito, andrà in scena il secondo derby con il Cesena, quello che vedrà impegnata l'Under 16 guidata da mister Loris Bonesso.