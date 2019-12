Donna investita con i suoi tre cani, il responsabile si è costituito alla polizia locale di Riccione

Attualità

| 18:58 - 06 Dicembre 2019

Lo scrrenshot del post che attraverso Facebook annuncia il ritrovamento del responsabile.

Si è presentato negli uffici della polizia locale di Riccione il responsabile dell'incidente di mercoledì sera alle 19.20 su corso Fratelli Cervi. Una donna era stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in compagnia di tre cani: l'autore del gesto, l'autista di un'auto scura, dopo averla urtata non si era fermato a prestare soccorso.



Grazie anche alla propagazione dell'appello lanciato dalla polizia locale attraverso i social network, l'autore dello spiacevole gesto si sarà sentito pressato al punto da non lasciare che le indagini arrivassero fino a lui, ma da andare egli stesso incontro agli agenti che lo stavano cercando.