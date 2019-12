San Marino: gli Alpini in udienza dai Capitani Reggenti

Attualità

| 17:35 - 06 Dicembre 2019

Alpini in parata, foto Ansa.

Questa mattina (venerdì 6 dicembre) l'Associazione nazionale Alpini guidata dal presidente Sebastiano Favero, dal presidente della sezione bolognese Romagnola Vittorio Costa e dal consigliere nazionale Carlo Macalli è stata ricevuta in udienza dai Capitani Reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni. L'udienza è il primo atto ufficiale che vedrà nel weekend l'Associazione nazionale Alpini avviare tutte le attività in preparazione della 93/ma adunata Rimini-San Marino che si terrà dall'8 al 10 maggio 2020. All'udienza ha partecipato l'ambasciatore d'Italia nella Repubblica di San Marino, Guido Cerboni. Il segretario di Stato per l'Istruzione e Cultura Marco Podeschi, che ha portato un messaggio di saluto, ha ricordato come l'idea del progetto è nata nel 2017. Da quella data si sono intensificate le attività con il Comune di Rimini per riuscire a presentare una candidatura vincente. "San Marino si sta preparando a questo evento con entusiasmo - ha detto Podeschi - per accogliere al meglio gli alpini. L'adunata Rimini-San Marino conferma ancora una volta gli eccellenti rapporti con la Repubblica d'Italia, nazione a cui San Marino è legato da rapporti storici". Rapporti ottimi anche con il Comune di Rimini che insieme a San Marino organizza l'evento in cui domenica 10 maggio 2020 si terrà la sfilata. San Marino dedicherà all'adunata una emissione filatelica e numismatica