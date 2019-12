Basket C Silver, i Titans ad Ancona: nel mirino il pokerissimo

Sport

| 16:41 - 06 Dicembre 2019

La squadra dei Titans.

I Titans viaggiano verso Ancona dove sabato giocheranno l’undicesima partita di questo girone d’andata. Si gioca alle 18 al PalaRossini e si tratta, di fatto, della terzultima sfida di questa andata. Poi si giocherà con Todi il 14 e si andrà a Gualdo il 22. Dopo le festività, l’11 gennaio, via al ritorno con la trasferta di Acqualagna.

La Tiss’ You Care è in forte risalita e, dopo le quattro vittorie consecutive, occupa la quinta piazza con 12 punti in coabitazione con Urbania, Recanati e Tolentino. Ancona di punti ne ha la metà, 6, ed è terzultima assieme a Gualdo. Tre ko consecutivi per i dorici, che però non sono affatto squadra da sottovalutare come dimostra il successo ottenuto contro un top team come Todi.

La Stamura Ancona segna mediamente 66.2 punti e ne subisce 75.2, con i Titans invece che ne imbucano 72.4 e ne prendono 64 (seconda difesa dopo quella di Acqualagna). Abbastanza significativo che le prime otto in classifica abbiano un record identico in casa (tutte 4 vinte e 1 persa) con la differenza, va da sé, che è fatta dal rendimento esterno. Ecco perché la gara in terra marchigiana è particolarmente importante: per continuare un cammino positivo e per proseguire a viaggiare a braccetto con le prime della classe.

L’avversario di turno della Pallacanestro Titano ha alcuni punti di forza verso i quali prestare molta attenzione. Innanzitutto, Tommaso Cognigni, playmaker classe 2001 che ne segna oltre 17 di media in Under 18 Eccellenza (andando anche oltre i 40…) e arriva a 14.2 in C Silver, sempre con i dorici naturalmente. Cognigni in C ha un season high di 31, guarda caso nell’ultima partita vinta, quella con Todi, e non va assolutamente fatto accendere. Poi occhio ad altri Under impegnati in Eccellenza come Davide Petrilli, anche lui un 2001, capace di segnarne 16.3 nelle ultime tre in C. Poi Veselin Gospodinov, bulgaro da 7.4 punti, e Alessio Zandri, che arriva a 8.7.



LE PARTITE IN PROGRAMMA

Cab Stamura Ancona – Tiss’ You Care San Marino sab. 7/12 (ore 18)

Bk Club Fratta Umbertide – Mec System Urbania sab. 7/12 (ore 18)

Basket Tolentino – Loreto Pesaro sab. 7/12 (ore 18.30)

B-Chem Virtus Porto S. Giorgio – UPR Montemarciano sab. 7/12 (ore 19)

Basket Gualdo – Pall. Acqualagna dom. 8/12 (ore 18)

E3Energy Basket Todi – Bartoli Mechanics MBA Fossombrone dom. 8/12 (ore 18)

Pall. Recanati – Wispone Taurus Jesi dom. 8/12 (ore 18)



LA CLASSIFICA

Todi 16; Acqualagna, Montemarciano e Fossombrone 14; Tiss’ You Care San Marino, Urbania, Recanati e Tolentino 12; Loreto Pesaro 10; Taurus Jesi 8; Gualdo e Ancona 6; Umbertide 4; Porto S. Giorgio 0.