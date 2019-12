Riccione si prepara al capodanno con concerti nei luoghi più suggestivi del centro città

Eventi

Riccione

| 16:11 - 06 Dicembre 2019

Dal palazzo dei Congressi a quello del Turismo, da piazzale Ceccarini allo spazio Tondelli la grande musica avvolge i luoghi, le sale, le piazze di Riccione che si trasforma da Natale a Capodanno in un palcoscenico unico in Italia: in scena dal 27 al 29 dicembre una tre giorni unica, con ospite d'eccezione e attesissimo il maestro Ezio Bosso alla direzione della Europe Philharmonic Orchestra (impegnata nelle prove aperte due giorni prima del grande concerto di domenica 29 dicembre alle 21 in sala Concordia al palazzo dei Congressi), preceduto dall'esibizione di oltre cento tra cantanti e musicisti (giovedì 26 dicembre alle 21 sempre in sala Concordia) in omaggio la Navidad Nuestra, il capolavoro di Ariel Ramirez, ispirato alle musiche e alle danze degli indios argentini, esibizione che terminerà nel mondo di Bruce Springsteen, Bob Dylan e Whoody Guthrie alle radici della musica folk, country, spiritual americana.



Il concerto degli Auguri del 29 dicembre rappresenta un evento di assoluto prestigio e richiamo e ha suscitato sin dal suo annuncio un prevedibile interesse mediatico e di pubblico. Da qui la scelta dell’amministrazione comunale di ampliare la sala del concerto fino all’adiacente piazzale Ceccarini, pronto ad accogliere i tanti spettatori che potranno assistere al grande evento in esclusiva su grande schermo.



L’accesso in sala agli eventi del Concerto di Santo Stefano e del Concerto degli Auguri è a ingresso libero, previa acquisizione di un biglietto-invito, indispensabile al fine di disciplinarel’accesso agli spettacoli.