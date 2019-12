Boccette A1, Capitan Bagati Bellaria vince e risale sul podio

Sport

| 16:03 - 06 Dicembre 2019

La squadra di Capitan Bagati.

Nella 14esima giornata del campionato regionale a squadre di serie A1 trofeo Gorina Panni, la capolista Manuel Caffè Bocciofila Imola perde per la prima volta: succede a Novellara per il patatrac di tutti e quattro i singoli. Bt Bussecchio spopola a Molinella trascinato da un iresistibile Iuri Minoccheri e si avvicina ad un sol punto. Il Capitan Bagati Bellaria di nuovo sul podio a due punti di ditanza nonostante la seconda sconfitta di Richard Galiandro (ora appaiato nella classifica dei goleador da Minoccheri con dodici vinte su quattrodici) superando di misura un ostico Bbzo Cafè Villanova.

Circolo Sport Ravenna e Taverna Verde Forlì travolgono le rispettive avversarie e si forma un gruppo di sei squade in quattro punti a tre giornate dalla conclusione del girone di andata.

Lunedì 9 dicembre alle 20,30 al President Park Ronco di Forlì tanti protagonisti del campionato si confrontano alle selezioni del Super Pallino Blu con partita dal fascino particolare fra il pluriaffermato Luca Molduzzi e l'astro emergente Richard Galiandro.

Tabellini:

Tex Master Novellara – Manuel Caffè Bocciofila Imola 4 – 2 (p.t. 1-2)

C. Bussei e D. Giampellegrini contro M. Zoffoli e A. Stella 14-80, D. Gavioli c L. D’Ambra 100-87, C. Gualandri e A. Lugli c D. Cortecchia e A. Bacci 38-80, L. Beneventi c C. Sandrini 100-66, S. Bussei c GL. Naldi 100-82, M. Sala c V. Cristofori 100-70.

Leon D'Oro Molinella – B.T. Bussecchio Forlì 1 – 5 (p.t. 0-3)

A. Scarselli e A. Pinardi c M. Morri e L. Versari 72-82, F. Corradini c I. Minoccheri 54-101, P. Vitelli e A. Monti c D. Calubani e R. Batani 73-84, GL. Dolzani c C. Protti 107-91, L. Cardinali c E. Rosa 60-108, A. Messori c D. Ricci 57-100.

Capitan Bagati Bellaria – Bbzo Cafè Villanova 4 – 2 (p.t. 3-0)

L. Teodorani e S. Della Chiesa c D. Ancarani e PP. Minguzzi 83-74, M. Patrignani c S. Laghi 101-82, C. Vincenzi e M. Funghetti c M. Cillani e L. De Carli 84-70, G. Barducci c A. Dalmonte 67-100, C. Spadoni c GL. Franchini 101-53, R. Galiandro c R. Verlicchi 94-101.

Circolo Sport Ravenna – Clai Sasso Morelli 5 – 1 (p.t. 3-0)

S. Cardellini e F. Benedetti c L. Molinaro e A. Sandri 80-27, L. Molduzzi c M. Brusa 100-40, M. Grilli e P. Gamboni c S. Bagli e W. Cantelli 86-33, C. Gasperini c R. Zanelli 94-107, A. Nadery c A. De Antonis 100-84, L. Mini c L. Turroni 104-20.

Hidra RSM Sire Codifiume – Grand Hotel Palazzo T.V. Forlì 1 – 5 (p.t. 1-2)

B. Zanardi e F. Muzzarelli c A. Bandini e L. Alpi 57-80, M. Celio c A. Galli 88-100,

M. Romualdi e F. Visentin c S. Nanni e F. Perugini 82-62, D. Ansaloni c M. Cicali 54-100, D. Sgargi c C. Leonardi 58-100, L. Draghetti c A. Corbetta 42-100.

Cava Rivalta Forlì – Pronto Poster Settecrociari Cesena 2 – 4 (p.t. 1-2)

M. Solfrini e R. Rustignoli c S. Casadei e F. Ricci 81-75, M. Riciputi c R. Bassenghi 57-106, F. Zoffoli e E. Mariotti c An. Ricci e M. Foiera 43-81, P. Boni c J. Taioli 90-100,

P. Versari c J. Magnani 92-110, GL. Zoli c B. Cicognani 101-40.

Andrea Costa Carpi – Birra di Paolino Riccione 4 – 2 (p.t. 3-0)

F. Golinelli e S. Gavioli c M. Manduchi e A. Fabbri 80-44, G. Lugli c P. Felici 100-76,

L. Montorsi e F. Baraldi c A. Donati e P. Barbanti 80-48, D. Degli Esposti c M. Pritelli 100-76, N. Sala c F. Marchini 67-100, G. Golinelli c S. Quieti 81-100.

L'Artista Caffè Argenta – President Park Ronco 4 – 2 (p.t. 2-1)

D. Morini e D. Melideo c R. Romualdi e G. Sacchetti 94-46, F. Giustiniani c C. Graffieti 46-100, F. Turchi e L. Ravaglia c M. Fantini e M. Prati 80-73, G. Bacchilega c C. Bartolini 100-85, M. Vassura c F. Ferri 72-100, S. Camprincoli c S. Tricomi 100-91.

Camo Maris Cantonese – Caserme Rosse Bologna 4 – 2 (p.t. 3-0)

M. Iaccarino e S. Vezzalini c A. Levazzaro e V. Alvisi 82-69, T. Bovo c F. Raggi 110-80,

F. Ghelfi e G. Camellini c L. Luccarini e F. Emeri 80-40, M. Pasinelli c R. Zanna 100-49,

S. Copelli c M. Bozzoli 57-106, A. Pavarotti c D. Bongiovanni 50-100.

Classifica:

Manuel Caffè Bocciofila Imola punti 31, B.T Bussecchio Forlì punti 30, Capitan Bagati Bellaria punti 29, Circolo Sport Ravenna e Leon D'Oro Molinella punti 28, Grand Hotel Palazzo Taverna V. Forlì punti 27, Bbzo Cafè Villanova e Pronto Poster Settecrociari Cesena punti 20, Tex Master Novellara punti 19, L'Artista Caffè Argenta punti 17, Birra di Paolino Riccione punti 16, President Park Ronco punti 15, Clai Sasso Morelli, Andrea Costa Carpi e Camo Maris Cantonese punti 14, Caserme Rosse BO punti 11, Hidra RSM Sire Codifiume punti 10, Cava Rivalta Forlì punti 6.