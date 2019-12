Ruba il portafoglio a un camionista: rintracciato grazie ai video del tir dai carabinieri di Novafeltria

Cronaca

Verucchio

| 15:17 - 06 Dicembre 2019

Due mesi fa un autotrasportatore si è presentato alla caserma dei carabinieri di Villa Verucchio per denunciare il furto del suo portafoglio. La vittima raccontava di aver parcheggiato il suo mezzo, un autoarticolato, in via Pertini, nei pressi di una ditta dove doveva scaricare della merce, quindi scendeva dal mezzo ed entrava all’interno della ditta. Finite le operazioni di scarico della merce risaliva nella cabina del mezzo accorgendosi che era sparito il suo portafoglio con all’interno il denaro ed i suoi documenti personali e di guida.



Le indagini sono partite dall’acquisizione del file video registrato dal dispositivo satellitare installato sull’autotreno, al fine di procedere ad accertamenti tecnici per l’individuazione dell’autore del reato. Da queste si appurava che l’autore è stato ripreso qualche istante prima di introdursi all’interno del veicolo. Quindi i militari hanno verificato la presenza nella zona di alcune telecamere di sorveglianza e dalla visione delle immagini sono riusciti ad individuare il momento in cui l’autore del furto si dileguava a bordo di un’autovettura.



Dall’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza comparate con le immagini del dispositivo satellitare, i carabinieri sono quindi riusciti a risalire all’identità dell’uomo, un 54enne bosniaco residente a San Marino, per il quale è scattata la denuncia per furto aggravato.