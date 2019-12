Il ponte di Marazzano a Montecolombo 'sta collassando': disposta la chiusura immediata

Attualità

Montescudo-Montecolombo

| 14:59 - 06 Dicembre 2019

Una fotografia del ponte.

Il presidente della provincia Riziero Santi ha disposto la chiusura immediata e totale del ponte Marazzano Taverna che attraversa il torrente Conca e che attraverso via Molino Bernucci collega le frazioni Ca' Muratore con Santa Maria del Piano e Taverna, tra i comuni di Gemmano e Montescudo-Montecolombo.



L'analisi tecnica del ponte, sui cui l'attenzione dei tecnici è rimasta sempre alta nelle ultime settimane vista anche la situazione di criticità del ponte di Verucchio per cui è stato disposto il senso unico alternato in attesa di verificare più precisamente la sua tenuta statica, ha evidenziato lo stato di collasso in essere del ponte a seguito delle ultime abbondanti precipitazioni, che hanno causato danni nuovi e preoccupanti. Una condizione molto grave che ha indotto Santi a firmare l'ordinanza di chiusura immediata.



Seguiranno ulteriori aggiornamenti