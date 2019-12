All'Innovation squadre di Rimini incontro sulla biodiversità e la salvaguardia del mar Adriatico

Eventi

Rimini

| 14:32 - 06 Dicembre 2019

Dopo l’importante appuntamento sul tema dei "Cambiamenti climatici" di novembre, che ha dato inizio al calendario di “Green Meetings”, i pomeriggi di approfondimenti sull’ambiente proposti dal piano strategico e dal Comune di Rimini. Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 11 dicembre è in programma il secondo appuntamento sul tema “Adriatico salvaguardia e biodiversità”.



L’incontro che, si svolgerà dalle ore 16.30 alle ore 18.30 al Rimini Innovation Square, avrà al centro del confronto il nostro mare e cosa stiamo facendo per tutelarlo. Un momento importante a salvaguardia della biodiversità del nostro mare, organizzato in collaborazione con il Ceas del Comune di Rimini, nell’ambito del progetto “conoscere, vivere, proteggere l’alto adriatico: percorsi di formazione e comunicazione educativa sull’ecosistema adriatico”.



Interverranno Attilio Rinaldi, Presidente del Centro Ricerche Marine, Luigi Vicari, Direttore di ARPAE, Pierpaolo Martinini di Hera e Massimiliano Ugolini di Legambiente Goletta verde. Introdurranno l’incontro l'assessore all’ambiente Anna Montini e Maurizio Ermeti, presidente del Piano Startegico.



"La produzione di Energia e il futuro”, sarà infine il tema dell'ultimo incontro, previsto il 16 gennaio 2020, presso la Sala del Giudizio del Museo della Città in via Tonini, 1. Condurrà l’incontro Vincenzo Balzani professore emerito dell'Università degli Studi di Bologna, premiato dall'Accademia delle Scienze con il Leonardo da Vinci Award.