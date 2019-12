Rimini 'rispolvera' progetto parco eolico di fronte alla costa romagnola

Attualità

Rimini

| 13:25 - 06 Dicembre 2019

Eolico in mare, foto di repertorio.

La Provincia di Rimini 'rispolvera', dopo sette anni, l'idea di realizzare un parco eolico di fronte alla costa romagnola. Ci sarebbero già degli imprenditori pronti ad investire. Secondo il Comune di Rimini, le pale eoliche potrebbero essere posizionate a 5 miglia dalla costa per non essere di disturbo visivo. L'idea del parco è stata al centro di un convegno promosso dalla società Energia 2020 in collaborazione con la Provincia di Rimini, dal titolo 'Eolico offshore in Adriatico, un progetto possibile' cui hanno preso parte istituzioni pubbliche (Comune, Provincia, Regione, Anci), esperti del settore e imprenditori. Un primo studio di fattibilità era stato realizzato nel 2012, ma il progetto si è arenato in seguito al ridisegno delle province. "I privati che intendono intervenire ci sono - ha spiegato il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi -. È necessario verificare bene tutta la pianificazione, l'impatto ambientale, la compatibilità ambientale". Un tavolo con la Regione è già stato avviato. Secondo l'assessora all'Ambiente del Comune di Rimini, Anna Montini, il "progetto è possibile" ma "mica sottocosta, sicuramente a qualche miglio di distanza dalla costa dove l'intrusione visuale è sostanzialmente nulla". Montini ha poi precisato che "una distanza percorribile di fronte alle nostre coste potrebbe essere quella di 5 miglia".