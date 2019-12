Gli alunni della scuola Di Duccio donano al Consiglio Comunale un albero di Natale con materiale di recupero

Attualità

Rimini

| 13:14 - 06 Dicembre 2019

La visita degli alunni della scuola Duccio in consiglio comunale con la presidente Donati.

Recupero riuso e creatività sono le parole d'ordine dell'albero di Natale regalato ieri alla Presidente del Consiglio Comunale di Rimini, Sara Donati, dai ragazzi della Scuola Superiore di Primo grado A. Di Duccio, in visita ieri mattina (giovedì 5 dicembre) insieme ad una delegazione di genitori nella sede del Consiglio Comunale. Un regalo speciale, frutto di un laboratorio sul riuso e il rispetto per l’ambiente portato avanti durante l’anno scolastico dalle classi della Di Duccio.

“Sono grata – ha commentato Sara Donati - per questo bel momento di condivisione. Il percorso realizzato da questi ragazzi rappresenta appieno il tempo in cui stiamo vivendo: una grande attenzione all'ambiente, al clima, al riuso di materiali insieme ad un crescente entusiasmo e voglia di partecipare alle decisioni del mondo degli adulti. Occorre ascoltare e coinvolgere. Questi ragazzi mi hanno sollecitata perché il tema della sostenibilità ambientale diventi ancor più presente nei grandi e nell’agenda politica della città”.