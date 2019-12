Calcio Promozione: Vis Misano vittorioso, pari Torconca. Russi vince lo scontro diretto a Pietracuta

Sport

Rimini

| 19:42 - 08 Dicembre 2019

Il Russi vince lo scontro diretto di Pietracuta.

Vis Misano - Sparta Castelbolognese 1-1



VIS MISANO: Sacchi, Politi, Borghini, Mercuri, Lepri, Sanchez; Muccioli (36' Imola), Antonietti; Bendetti (69' Urbinati M.), Serafini, Pari (64' Laro).

In panchina: D'Orsi, Tonini,Urbinati F., Mussoni, Torregiani, Baravelli.

All. Bucci.

S.CASTELBOLOGNESE: Bentivoglio, Scaglione (23' Nonni), Vergani, Pirozzi, Bonetti, Mordini; Menicucci (46' Mainetti), Piticchi (71' Placci); Conti, Labbaraa (46' Bentini), Dardi (81' Dall'Oppio).

In panchina: Landi, Talenti, Gentili, Vespi.

All. Mosconi.



ARBITRO: Gjinaj di Cesena (Assistenti: Xhafa di Ravenna e Guerra di Rimini).

RETI: 55' Pari (VM), 85' Mainetti.

NOTE: ammoniti Menicucci, Mainetti.





San Pietro in Vincoli - Torconca 1-1



SPIV: Laganga, Valbonesi, Gavelli, Della Pasqua, Casadio, Zanzani; Casadei (53' Rossi), Rocchi; Pezzi, Gjordumi, Marocchi (90' Casanova).

In panchina: Bartolini, Morigi, Barbieri, Bergamaschi, Strocchi, Stornaiuolo, Valgiusti.

All. Vezzoli.

TORCONCA: Hysa, Franca, Di Addario, Harrach, Musabelliu, Tombari; Ortolani (65' Filippucci), Ferrani (86' Brighi); Pasolini, Casoli, Di Lilla (66' Zavatta).

In panchina: Mancini, Guenci, Mani, Cugnigni, Picchi, Renzoni.

All. Vergoni.



ARBITRO: Mantelli di Bologna (Assistenti: Frontali di Lugo di Romagna e Silvestri di Ferrara).

RETI: 56' Ferrani (T), 66' Zanzani (S).

NOTE: ammoniti Pezzi, Ortolani, Pasolini.





Sant'Ermete - Fosso Ghiaia 4-1



SANT'ERMETE: Vandi, Tosi Brandi, Cupioli, Qatja (67' Contarini), Amadei, Fini, Genghini (75' Depaoli), Ciccarelli (74' Marcaccio), Molari (65' Belloni), Fuchi (71' Gacovicaj), Bua.

In panchina: Vandi, Bonifazi, Zavattini, Mancini.

All. Pazzini.

FOSSO GHIAIA: Menghi, Garavini (70' Sansavini), Comandini, Burioli, Ceroni, Panzavolta, Fabbri (80' Bejtaga), Bottini, Molducci, Trovato, Benini.

In panchina: Placucci, Lancellotti, Bertilotti, Venturi.

All. Orioli.



ARBITRO: Siviero di Finale Emilia (Assistenti: Frisoni di Rimini e Lucchi di Forlì).

RETI: 3' Fabbri (FG), 20' rig. e 66' Fuchi, 30' Molari, 73' Belloni.

CRONACA: Fosso Ghiaia in vantaggio con un tiro cross di Fabbri. Buona però la reazione del Sant'Ermete, che pareggia con un rigore guadagnato da Molari e trasformato da Fuchi. Alla mezz'ora cross di Tosi Brandi e colpo di testa vincente di Molari. Nella ripresa il Sant'Ermete dilaga, prima con un colpo di testa di Fuchi su assist di Ciccarelli, poi con un tiro da fuori del neoentrato Belloni.





Pietracuta - Russi 1-4



PIETRACUTA: Leardini, Fabbri Fe, Cesarini (61’ Tomassini F.R.), Tosi (85’ Tomassini A.), Lessi, Masini (68’ Moretti), Mularoni, Golinucci (79’ Fabbri D.), Fratti, Bruma (85’ Tadzhybayev), Evaristi.

In panchina: Balducci, Santi, Faeti, Bargelli.

All. Fregnani.

RUSSI: Bartolini, Rava, Martini, Fantinelli, Zoli, Vasumini, Ferretti (79’ Rotondi), Gualandi (85’ Bara), Salomone, Fabbi, Keita

In panchina: Savini, Bolognesi, Magnani, Papa, Nardini, Bedeschi, Troncossi.

All. Candeloro.



ARBITRO: Moretti di Cesena (Assistenti: Sugamiele di Cesena e Sapigni di Rimini).

RETI: 43' Zoli, 54' e 59' Salomone, 69' Tosi (P), 80' Vasumini.

NOTE: ammoniti Fabbri Fe., Tosi, Lessi, Masini, Fratti, Martini.

Sampierana - Novafeltria 1-0



SAMPIERANA: Zollo, Rossi (72' Iavarone), Giovannetti, Bravaccini, Braccini, Quaranta; Salvi, Petrini; Lanzi (75' Savelli), Pippi, Bini.

In panchina: Margheritini, Bottura, Diversi, Venturi, Simoncini, Farfaneti.

All. Madonia.

NOVAFELTRIA: Romani, Mahmutaj, Gori P., Narducci, Taioli; Balducci (62' Rinaldi), Luzzi, Bravaccini (69' Di Filippo); Mezgour, Piva, Sartini.

In panchina: Cappella, Ceccaroni, Giovanetti, Gori M., Kouassi, Crociani, Romualdi.

All. Mugellesi.



ARBITRO: Le Piane di Bologna (assistenti: Muratori e De Paoli di Cesena).

RETI: 42' Giovannetti rig. (S).

NOTE: ammoniti Bravaccini, Rossi, Bini, Quaranta. Angoli 5-7. Recupero: 2'+4'.

Bellaria Igea Marina - Due Emme 2-3



BELLARIA IGEA MARINA: Forastieri, Paganelli (75' Marchini), Venturi (48' Pasolini), Valentini (67' Caporali), Zanotti, Alvisi, Bellavista, Galassi, Facondini, Zanni (83' Vivo), Chiussi (56' Loi).

In panchina: Sapucci, Pruccoli, Aruci, Caporali, Loi.

All. Fusi.

DUE EMME: Ceccaroni, Mambelli, Montesi (71' Rossini), Balestra (56' Braccini), Krastev, Giordani; Giacobbi, Carrozzo (85' Ulivi); Gregori, Cimatti (67' Arrivo), Sartini (56' Batani).

In panchina: Tatullo, Allou, Canali, Bartolini.

All. Rossi.



ARBITRO: Rafaiani di Bologna (Assistenti: Merloni e Coppola di Ravenna).

RETI: 22' e 30' Bellavista, 34' rig. e 67' rig. Gregori, 44' Cimatti.

NOTE: ammonito Alvisi. Angoli 2-5, recupero 0'+4'.

