Calcio Promozione: Novafeltria, quattro acquisti in campo ma è k.o. con la Sampierana (1-0)

Sport

Rimini

| 17:33 - 08 Dicembre 2019

Un undici del Novafeltria.

Sampierana - Novafeltria 1-0



SAMPIERANA: Zollo, Rossi (72' Iavarone), Giovannetti, Bravaccini, Braccini, Quaranta; Salvi, Petrini; Lanzi (75' Savelli), Pippi, Bini.

In panchina: Margheritini, Bottura, Diversi, Venturi, Simoncini, Farfaneti.

All. Madonia.

NOVAFELTRIA: Romani, Mahmutaj, Gori P., Narducci, Taioli; Balducci (62' Rinaldi), Luzzi, Bravaccini (69' Di Filippo); Mezgour, Piva, Sartini.

In panchina: Cappella, Ceccaroni, Giovanetti, Gori M., Kouassi, Crociani, Romualdi.

All. Mugellesi.



ARBITRO: Le Piane di Bologna (assistenti: Muratori e De Paoli di Cesena).

RETI: 42' Giovannetti rig. (S).

NOTE: ammoniti Bravaccini, Rossi, Bini, Quaranta. Angoli 5-7. Recupero: 2'+4'.



SAN PIERO IN BAGNO. Il Novafeltria cambia volto dopo il mercato invernale: esordiscono Romani, Taioli, Bravaccini e Luzzi, ma i gialloblu escono sconfitti dalla trasferta di San Piero in Bagno. Mugellesi schiera il 4-3-3 con Sartini, Mezgour e Luzzi nel tridente. Proprio quest'ultimo al 22' strappa applausi con uno splendido dribbling in area, il tiro mancino viene deviato in corner da Zollo con un ottimo riflesso. Al 28' corner di Pippi, Lanzi di testa sfiora l'angolino basso alla sinistra del portiere. Al 39' è Mezgour a mettere alto da buona posizione. L'episodio decisivo arriva al 43': Pippi in slalom viene fermato fallosamente da Narducci, dagli undici metri Giovannetti supera Romani. Il Novafeltria portrebbe pareggiare al 61', ma il tiro di Mezgour è resointo dal palo. Nel finale è la Sampierana a sfiorare in più di un'occasione il raddoppio. Bravo Romani all'85' a deviare in calcio d'angolo il tiro da dentro l'area di rigore di Pippi.