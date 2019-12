Luminarie, presepe di sabbia e di ghiaccio e tanti eventi, si accende il Natale a Bellaria

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 12:08 - 06 Dicembre 2019

Una parte del Natale a Bellaria - Foto Federica Giorgetti.

Tutto pronto per il via al calendario di eventi che animeranno a Bellaria Igea Marina fino a lunedì 6 gennaio, a cura di Fondazione Verdeblu e Amministrazione Comunale con direzione artistica di Andrea Prada: si comincia domenica 8 dicembre, con l’apertura di tutte le suggestive attrazioni natalizie, gli allestimenti e le animazioni, in quella che sarà anche la prima delle giornate arricchite da esclusivi appuntamenti domenicali.



Alle 10.30 del mattino s’alzerà il sipario su quelle attrazioni che, lungo viale Paolo Guidi, tanta curiosità hanno destato in questi giorni. A partire dalla snow globe gigante di piazza Matteotti, dove Babbo Natale e i suoi elfi guideranno bambini e famiglie attraverso un bosco incantato, poi ancora lo spazio dedicato alla realtà virtuale con oltre settanta ambientazioni create per il diverti­mento, i quadri della mostra “Arte del Cuore” creati dai pittori bellariesi, senza dimenticare l’atteso presepe di ghiaccio in piazzetta Fellini: opera che si preannuncia come la più grande del suo genere a livello nazionale.



Una rappresentazione della Natività che si unisce alle altre imperdibili creazioni che impreziosiranno il Natale a Bellaria Igea Marina: dal presepe di sabbia, capolavoro di tecnica e creatività realizzato all’altezza dei bagni 78 e 78 bis, la cui inaugurazione avverrà domenica alle 16.30, al presepe artistico animato allestito alla chiesa di Bordonchio (che accoglie anche il presepe realizzato dai ragazzi della parrocchia e la mostra docu- fotografica “Ieri e oggi”, inaugurazione domenica alle 9.45), dai tradizionali presepi nei tini alle rappresentazioni ispirate al mare e alla marineria che trovano spazio al Vecchio Macello e alla chiesa di Igea centro.



“L’8 dicembre sarà anche la prima delle giornate clou domenicali”, sottolinea l’Assessore al Turismo Bruno Galli, “con animazioni itineranti, cosplayer e meet and greet con gli youtuber più acclamati: questa domenica dalle 16.00 lungo l’Isola dei Platani, si comincerà con le “invasioni lunari” ed i cosplayer a tema Pirati dei Caraibi, Masha e Orso ed il meet and greet con Marta Losito.” Oltre a questo, anche tanto altro: “Dallo sport alla tradizione, fino ai pomeriggi all’Astra con i classici Disney, in attesa della grande festa di capodanno organizzata nello stesso cuore commerciale di Bellaria, l’Isola dei Platani. Da segnalare inoltre la piacevole anteprima di domani, sabato 7 dicembre, alle 21.00 al Teatro Astra con lo spettacolo gospel a ingresso gratuito Note di Natale.”



”Dopo la presentazione avvenuta nelle scorse settimane, abbiamo percepito ottimismo attorno alle iniziative previste per queste festività. Invito i cittadini a vivere davvero Bellaria Igea Marina, a partecipare agli eventi in programma e sostenere il nostro tessuto commerciale, alimentando quel senso di comunità che Bellaria Igea Marina sa dimostrare quando c’è da fare gioco di squadra”, le parole del Sindaco Filippo Giorgetti.



Due i momenti istituzionali previsti domenica per salutare, alla presenza delle autorità, il simbolico inizio delle festività natalizie a Bellaria Igea Marina: alle 15.30 presso il presepe di ghiaccio (piazzetta Fellini) e alle 16.30 presso il presepe di sabbia (bagni 78 e 78 bis).