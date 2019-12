Calcio 1a Cat: Morciano sconfitto dal Sala, k.o. casalingo per il Perticara con i Delfini

Sport

Rimini

| 18:44 - 08 Dicembre 2019

Giocatori del Morciano e del Riccione (foto di repertorio).

Pol. Sala - Morciano 2-0



POL.SALA: Pollarini, Pagan, Velella, Zoffoli (39’st Fiaschini), Aaron, Calandrini, Orlandi (28’st Faggi), Quarta, Pagliarani (26’pt Stambazzi), Bartolini Y. (27’st Savadori), Marconi L. (20’st Cialotti).

In panchina: Caprili, Fabbri, Milzoni, Berardi A.

All. Bartolini M.

MORCIANO: Marconi E., Baffoni, Berardi L., Ingrosso, Tenti (23’st Longoni), Radu (15’st Fraternali), Boldrini (17’st Becchimanzi), Sottile (23’st Molfetta), Cevoli, Volponi (29’st Gravina), Dragoni.

In panchina: Petrucci, Albertini, Antonelli, Formica.

All. Antonioli.



ARBITRO: Bisognano di Imola.

RETI: 31’st Calandrini, 42’st Stambazzi.

NOTE: ammoniti Baffoni, Savadori, Stambazzi,Velella, Longoni. Angoli 7-3, recupero 1'+4'.

CRONACA: al 23’ Quarta parte dalla fascia sinistra e si accentra saltando un paio di avversari, si defila sulla destra e conclude, ma la palla sibila il palo e termina a lato. Alla mezz'ora Pollarini non trattiene un cross rasoterra di Boldrini, il pallone sporcato arriva a Cevoli che calcia alto. Al 42' Eugenio Marconi si oppone in corner al tentativo dell'omonimo attaccante del Sala. Ancora Leonardo Marconi non sfrutta una buona occasione al 63'. Al 79' corner di Velella per Quarta, che avanza sulla linea di fondo, pallone teso per Calandrini che di piatto infila il portiere avversario. Sempre su calcio d'angolo il raddoppio all'87': Velella serve Stambazzi sul secondo palo, il difensore calcia al volo e infila in rete.





Perticara - Delfini 0-3



PERTICARA: Balducci, Magrini, Simoncini, Bartoletti, Cedrini, Rinaldi; Sartini, Crociani; Girardi, Manenti, Rossi.

In panchina: Cesario, Valdifiori, Bardi, Fazi, Casadei Parlanti, Biordi, Stoppa, Franceschetti, Gregori.

All. Ostolani.

DELFINI: Rossi, Pavani, Ronchetti, Guidi, Casadei; Pirini, Cappiello, Ricci; Piastra, Pecci, Fabbri.

In panchina: Magnani, Zavaglia, Abbondanza, Peroni, Lisi, Carlini, Massarini, Cancellara, Urbinati.

All. Muratori.



ARBITRO: Cacchi di Cesena.

RETI: 42' Guidi, 80' Pirini, 94' Massarini.

CRONACA: al 20' Perticara vicinissimo al gol sugli sviluppi di un corner, il tiro ravvicinato a botta sicura di Cedrini esalta i riflessi di Rossi che respinge. Al 42' Guidi riceve palla da destra, controlla e infila l'angolino lontano con un diagonale lento, ma preciso. Nella ripresa Pirini fa le prove del gol con una potente punizione che Balducci devia in angolo. All'80' Pirini calcia di destro su punizione, ne esce una parabola imprendibile per Balducci. Il portiere del Perticara respinge sulla sua sinistra il rigore del possibile 3-0 calciato da Carlini. Il gol arriva però nel recupero con un sinistro dal limite di Massarini.